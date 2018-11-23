選前之夜》陳其邁號召20萬人相挺 韓國瑜全民歡樂大晚會

2018-11-23

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市長選情緊繃，選前黃廿四小時，民進黨高雄市長候選人陳其邁有黨內三巨頭加持，預估廿萬人參加的選前之夜，將延續氣勢到投票日，民進黨的共識是「高雄這仗不能輸！」國民黨高雄市長候選人韓國瑜同樣白天掃街，晚上選前之夜大拚場，並安排二七七名禿子進場造勢，意在照亮高雄。

民進黨「高雄不能輸」

今天， 陳其邁白天將持續在市區車隊掃街，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊將在車上陪同，傍晚總統蔡英文也將前往陳其邁競選總部，參加祈福儀式，凝聚綠營士氣。

重頭戲選前之夜，以場地容納量而言，民進黨預估可吸引爆滿的廿萬人，盼壓過國民黨滿場的十多萬人，把勝選氣勢延續到投票日。

陳其邁陣營評估，從上週六的we CARE大氣球遊行、週日的岡山大造勢，加上吳敦義「母豬說」發酵、陳其邁電視辯論優異表現等事件，已激發出綠營支持者的能量，綠營基本盤幾乎全數回籠，最後一天希望多拉中間選票。

韓營邀277名禿子進場

韓國瑜方面，今天白天掃街、晚上選前之夜，將窮盡洪荒之力，燃燒他的高人氣。掃街重點在原高雄市區，鞏固既有票倉，也與市民近距離接觸，讓更多人親眼看看，禿子本尊到底長怎樣，讓市民感受韓國瑜的熱情與魅力。

選前之夜，韓國瑜希望呈現一場歡樂、屬於全民的晚會形態，宣講者沒有政治人物，都是在地民眾與業者。總部同時號召代表高雄人口二七七萬人的二七七名禿子進場造勢，為活動掀起高潮。

2018九合一選舉#市長選舉#高雄市#陳其邁#

韓國瑜#選前之夜

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