焦點評論》超規格的選舉

2018-11-23

記者鄒景雯／特稿

半年前，各政黨提名時刻，大家絕對沒有想到今年的選情會是這種情況，當時藍綠陣營「坐幾望幾」的估算，如今在投票前夕，恐怕至少已經翻了幾番。有些縣市兩軍對峙高度緊繃，甚至非得等到選票投進票匭，否則究竟鹿死誰手，誰也說不得準，激烈程度實在已經不輸總統大選。

一場原本不是太起眼的基層選舉，攪到現在，峰迴路轉，不但雙方的死忠支持者盡情投入，醫院的焦慮病號也為之暴增；美國、日本等有關國家的政媒界全都在睜大眼睛四處探詢，更不要說中國在場內、場外的積極參與了。

選局為什麼會「亂掉」？台北市長柯文哲埋怨：都是民進黨把韓國瑜從北農公司拉下來造成的。不過，回頭看過去這幾個月的競選歷程，其實有好幾個轉折點，考驗著各方候選人的策略決斷，情勢之所以如此演變，似乎並不僅僅出於單一因素。或許，一一二四塵埃落定過後，很值得冷靜下來，逐一做個耙梳。

暫且不談台灣的基層選舉居然成為國際不同勢力匯入，競相角逐的焦點，純粹就期中選舉的內部影響而言，有一點應該絕對正面，那就是這次民意的流動速度超過以往，相信未來也會愈來愈快，這跡象告訴所有的政治工作者，再位高權重，再如日中天，如果不能在有限任期內建立聲望、做出實績、贏得信賴，這樣的例子在某些縣市不乏例證，那麼，隨便一個大浪打來，所有的沙中碉堡都將瞬間傾頹、化為烏有，可不是誰當不當北農總經理可以避免的。

近來，不分黨派的觀察者都在注意台灣政治是否過度民粹化的問題，可見大家對於某些網路世界的現象都表關切。然而，愈來愈濃的氣氛似乎顯示，實體社會中的選民行為，並沒有最初的令人悲觀，關鍵在於政治人物本身掌握變局的能力，畢竟實境秀才是眼見為憑，甚至可以翻轉處境，逆勢重生；何況，負責打分數的台灣選民也絕對不是省油的燈。

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