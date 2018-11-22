王定宇：三立梳化外包旺旺伊林

2018-11-22

〔記者黃欣柏、蕭方綺、蕭宇涵／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜在電視辯論會上表現欠佳，名嘴謝寒冰在中天電視台節目《新聞龍捲風》替韓緩頰，認為韓當天被三立電視台化妝師塗了「護唇膏」後感覺喉嚨痛。民進黨立委王定宇昨天在臉書上發文，直指三立梳化其實已經外包給旺旺集團旗下事業「伊林」，旺旺的中天政論節目，竟指控旺旺的伊林護唇膏有問題，「中天到底在指控什麼？」

對此，三立回應表示，「確實外包給伊林」。中天則說：「謝謝關心，已交由公司法務處理。」

王定宇昨表示，《新聞龍捲風》稱韓國瑜表現不好，是因「三立的梳化塗了『護唇膏』而導致喉嚨會痛」，但台北各新聞媒體的梳化工作都是委外合作，包括中天、中視、民視跟三立都是委託給「伊林」公司。

「旺旺的中天 指控旺旺的伊林？」

王定宇指出，「伊林」其實已被「旺旺集團」購入，董事長還是「旺旺集團」董事長蔡衍明之子蔡紹中，「所以現在是旺旺的中天政論節目，指控旺旺的伊林護唇膏有問題嗎？」

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