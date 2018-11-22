林姿妙 主打學童免費午餐迎戰

2018-11-22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選情激烈，民進黨大咖密集為陳歐珀輔選，國民黨縣長候選人林姿妙昨啟動掃街拜票行程，並發表新一波電視競選廣告「關鍵時刻篇，咱宜蘭囝仔的未來」，主打免費學童午餐，迎戰綠營高層大軍壓境。

林姿妙競選車隊昨到三星鄉、礁溪鄉掃街拜票，車隊抵達市區時，改以徒步方式與鄉親握手，訴求改變宜蘭，支持者燃放鞭炮，預祝她高票當選，沿街「凍蒜」聲不絕於耳；針對綠營巨頭齊聚宜蘭為陳歐珀助選，林陣營說，藍綠雙方宛如上演「小蝦米對抗大鯨魚」戲碼。

「關鍵時刻篇，咱宜蘭囝仔的未來」短片，邀請宜蘭縣國民黨鄉鎮市長候選人入鏡，藍營選將異口同聲說「我們準備好了」，一起為林姿妙的免費學童午餐選舉支票背書。

林姿妙競選總部指出，台灣面臨少子化危機，宜蘭縣尤其嚴重，勢必降低競爭力，林姿妙將透過開源節流，推動全縣性免費學童午餐，幫年輕人分擔養育子女的辛勞。

林姿妙認為，行政首長要懂得苦民所苦，營養午餐只是最基本幫助，友善育兒是因應少子化、照顧年輕人的重要一步，競選對手若連免費營養午餐都做不到，還談什麼照顧年輕人？

林姿妙總部也質疑民進黨縣長候選人陳歐珀，參選台北市長的姚文智、競選台中市長的盧秀燕都陸續辭去立委職務，陳歐珀並未跟進，「陳歐珀是想做官？還是要做事？」

陳歐珀競選總部回應，陳歐珀是宜蘭縣唯一的立委，除了選舉外，還有很多事情要做，此時貿然辭去立委將造成地方紊亂，仍會一步一腳印顧好宜蘭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/