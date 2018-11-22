國民黨選前之夜 吳馬朱坐鎮台中雙北

2018-11-22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨週五選前之夜將以電視轉播方式串聯「六都」造勢晚會，黨中央最近緊鑼密鼓地安排歷任黨魁站台，目前確定除了高雄市長候選人韓國瑜要降低政治色彩，包括黨魁吳敦義在內的藍營天王，都不會在高雄造勢台現身，吳敦義當晚將坐鎮象徵決戰中台灣的台中市，曾經擔任台北市長的前總統馬英九負責壓陣台北市，要交棒的新北市長朱立倫則理所當然看守新北市。

國民黨今年選舉首度以六都現場轉播連線方式造勢，當晚節目從六點到十點播出，節目最後十五分鐘不進廣告，六都現場同框壓軸，除了馬、朱、吳分別在雙北市與台中市，其他三位前主席，吳伯雄確定以桃竹苗客家地區為主，連戰、洪秀柱尚未確定。

黨內人士指出，當晚吳敦義將以中台灣為主，除了台中市，六都之外的最大票倉彰化縣，也是輔選重點；朱立倫除了新北市外，過去曾經執政過的桃園市會是朱的另一個駐防要地；至於馬英九除在台北市外，也會視行程，安排到其他四都站台。

吳敦義日前一席「母豬說」，為藍營高雄市選情帶來隱憂，國民黨每週三召開的中常會昨日停開，被外界解讀是吳敦義選前神隱不露面。國民黨文傳會代理主委唐德明澄清說，中常會停開是上週有中常委提議，吳本週不發公開行程，早在風波前就決定，吳認為選前一週焦點應給候選人，除非是黨中央的造勢，否則文傳會不發主席輔選行程的採訪通知。

在選戰最後倒數四十八個小時，唐德明指出，國民黨要向全民訴求的主軸之一，就是反空污、反核食、反深澳燃煤電廠等三項攸關民生的議題，凡是關心自己健康，不滿民進黨政策的民眾，除了公投外，也應該支持國民黨的候選人。

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