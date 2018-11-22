蔡英文籲支持者投票 「告訴全世界不是中國台灣」

2018-11-22

提「鞏固台灣民主」五大理由 全力催票

〔記者楊淳卉、蔡亞樺／台北報導〕九合一選戰週六登場，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨於民進黨中常會發表談話，要求全黨催票，並提出「鞏固台灣民主」、「確保選舉格調」、「告訴全世界台灣不會在壓力下屈服」、「挺台灣改革和建設」、「支持會做事情最優質的候選人」五大理由，懇請選民支持民進黨提名或推薦的候選人，呼籲支持者站出來投票，「不要懷疑、不要猶豫，為了民主、為了改革、為了台灣，每一票都不能少。」

強調為了改革 每一票都不能少

蔡英文表示，領先的縣市，需要再多一票，進步力量才能更穩固；激戰的縣市，需要再多一票，關鍵時刻突破決勝；落後的縣市，更需要再多一票，集中力量，逆轉求勝。

蔡英文表示，這場選舉來自境外力量的干預鋪天蓋地，尤其假消息到處流竄，目標以網路霸凌跟網路洗版，讓不同意見的人閉嘴。要用手中的這一票，告訴這些境外力量，台灣的民主不會倒下去。

蔡英文表示，民進黨的對手，用造假、抹黑，甚至是令人心痛的人身攻擊與歧視的言論來傷害民主，連總統府秘書長陳菊也變成受害者。請大家站出來，投下這張票，告訴我們的對手，政治不能泯滅人性，不能沒有義理。

高市辯論證明 民進黨遠勝對手

蔡英文指出，中國的壓力無所不在，甚至連金馬獎頒獎典禮，都出現矮化台灣的言論。我們手中的這一票，要告訴全世界，台灣就是台灣，從來不是中國台灣。

蔡英文指出，民進黨推出或支持的候選人，無論是老幹、新枝，或是中生代，每一位在操守、能力、願景等，都遠遠勝過競爭對手。這幾天全國都在討論的高雄市長辯論，就是最好的例子。

蔡英文昨晚出席民進黨台北市長候選人姚文智造勢晚會時，重申「鞏固台灣民主」的五大理由，呼籲支持者票投姚文智。

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