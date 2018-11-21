是否選總統議題 繼續互槓／柯︰何止中國問我 姚︰柯自己抹紅

2018-11-21

〔記者周彥妤、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智前天引述二○一六年台灣大學醫學系友刊物「台大醫訊」，指柯文哲以台北市長身分受訪自曝「中國一直要我選總統」，柯競選辦公室回應別再「抹紅」。姚昨說，話是柯受訪講的，「是他自己抹紅自己」，更指此事揭露後，刊物網站相關資料旋即下架，反映出柯不想讓人知道，代表此話千真萬確，更質疑柯就是指使下架資料的藏鏡人。

姚質疑︰台大醫訊資料下架 柯是藏鏡人

柯文哲昨受訪回應，豈止中國，美、日、英等每個國家都在問他要不要選總統。他並說「很討厭台灣政治人物說話不算話，像那些說要退出政壇的有幾個真的退出？」暗諷揚言選輸就要退出政壇的姚文智。

姚文智前天引述「台大醫訊」二○一六年一月號第十五刊「待續—柯Ｐ漫談成功與從政之路」，指柯文哲以台北市長身分受訪提到，「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選」。姚質疑，難道這正是柯主張「兩岸一家親」的原因？要求柯交代清楚。

姚文智昨天受訪表示，柯文哲沾沾自喜，對醫界自己人說過的話，「是他自己抹紅，不是我們抹」。姚說，他十九日揭露此事後，網站相關資料立刻下架，「誰會讓他下架？就是柯文哲」，柯不願意讓人看到此事，代表不敢面對真相，同時也承認這是事實。

姚文智批，「網路世界裡，大家不知道他幹什麼勾當？」外界應質疑柯文哲及其團隊，「是他自己抹紅自己，是他掩飾事實」，從網站資料下架的舉措看來，正好說明揭露的就是真相。姚文智接著「加碼」反問柯文哲，「為何網站資料會下架？你指使的嗎？」

國民黨台北市長候選人丁守中認為，選總統的議題是柯及其陣營對外放話，這不是想不想，而是「配不配」的問題，柯連北市都沒辦法做好，「憑什麼選總統？」

對於姚文智的質疑，柯文哲昨上午掃街前接受媒體聯訪，他直言這場選舉一個很大困擾就是「選總統」的問題，他就是怕人家懷疑，所以沒有設基金會、沒有組政黨，也沒有全國性的組織，他本來就沒有計畫也沒有準備。

柯反諷︰選輸退出政壇 不會是真的

柯批評，很多人老是拿這議題當作假想敵，搞到名嘴、媒體都一直提，不止台灣內部，甚至很多國家的使節來訪，最後都問他是不是要選總統、有什麼計畫？他解釋，正確說法是中國有人要他選。至於姚文智要柯講清楚中國是誰來問，柯則說他在當市長期間，中國很多學者、智庫來訪。

對於會不會承諾不選二○二○年，柯文哲拒絕正面表態，僅說他最討厭台灣政治人物說話不算話，說要退出政壇的有幾個真的退出。媒體追問他是指對手姚文智嗎？柯文哲笑而不答。