林正盛、楊雅喆 聲援傅榆 「台灣一點都不想多」

2018-11-20

林、楊 都是金馬獎前得主

〔記者吳琬婷／台北報導〕金馬獎「中國台灣金馬事件」延燒，最佳紀錄片導演傅榆致詞希望「自己國家被當成獨立個體看待」，引發中國藝人紛紛轉貼「中國一點都不能少」表態對中國效忠，中國網軍則大量攻擊謾罵。曾獲金馬獎的導演林正盛、楊雅喆昨發文力挺傅榆，林正盛更強調「台灣一點都不想多」，台灣根本不想多到變成中國的一點、只是要做自己的主人，引起熱烈回應。

林正盛曾以《月光下，我記得》獲金馬最佳改編劇本，楊雅喆以《血觀音》奪得最佳劇情長片，也都擔任過金馬評審。

林讚傅 勇敢說出想說的話

林正盛說，金馬獎的包容開放根植於台灣的民主自由，「沒有一個人、一個團體、國家或主辦單位，可以干涉、制止任何得獎者講他想講的話」。讚傅榆勇敢說出想說的話，「做為台灣人， 我深為感動」。

對於中國導演張藝謀稱：「金馬獎是中國電影的希望。」林正盛則說：「這是真的，想想有多少在中國意識形態審核下被禁演、不准上演的影片，到台灣參加金馬獎獲肯定，也終讓世人看到。」希望中國影人正視台灣金馬獎為創作的自由、多元，所做的堅持跟努力。

楊：不能談政治 無異極權

對於有人以「政治歸政治，藝術歸藝術」批判傅榆，楊雅喆則發文回嗆：「不要談政治，奧斯卡頒獎給斷背山時不要談同志。不要談政治，典禮上也不要跟文化部長要資源。」若大家都乖乖順從規則，「同志片不會得獎，因護家盟不愛聽；校園性侵主題不會入圍，因教育部長會丟官」。指有這樣想法，跟「極權」思想沒兩樣。