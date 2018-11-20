高雄市長選舉辯論》陳其邁︰控制財務 第四年零舉債 韓國瑜︰若貪污 放棄假釋關到死

2018-11-20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長選舉兩位候選人陳其邁和韓國瑜在昨晚辯論會場上首度「直球對決」，陳其邁結論時承諾並強調，「當選後第四年會達成零舉債，並積極招商」。韓國瑜則強調，上任第一天就會宣誓，「如果貪污將放棄假釋，在牢裡關到死，每一位政務官也必須宣誓，以建構人民對政黨政治人物的信任。」

陳︰跟命運拚搏 是高雄精神

陳其邁指出，高雄的地下埋著石化管線，這不是高雄人自己選擇的，稅繳台北，污染讓高雄人承擔，高雄人一直有著「生雞蛋無，放雞屎有」的憤慨。

陳其邁說，高雄教會他，不要因為台北觀點而看輕自己，跟命運拚搏，這就是高雄精神；今天韓國瑜這麼受歡迎，最該感謝的不是不知道從哪裡來的網軍，而是高雄這座城市的包容特質，還有高雄人的厚道和樸質。

韓︰四大訴求 幫經濟往前衝

韓國瑜在結論時提到四大訴求，包括「進行一場乾淨的選舉」、「全力地幫高雄經濟往前衝」、「走向國際」和「打造廉潔政府」。

韓國瑜指出，一個城市有了夢想才會偉大，一個新的高雄市長，他的管理能力超越一切，市長不是專才，但是他能夠選用不同的優秀人才。

韓國瑜還向所有高雄市的企業家、公務人員呼籲，這次選戰沒有支持韓國瑜一點關係都沒有，不會有秋後算帳，他保證用人不分顏色不分黨派，就是一個字「衝」，高雄這個巨人一定要站起來。