總統：台灣就是台灣 從沒接受中國台灣

2018-11-19

金馬風波 回敬中國男星說法

〔記者歐素美、葛祐豪、沈佩瑤、周彥妤、鍾泓良、羅子欣／綜合報導〕金馬獎上屆影帝涂們前晚頒獎時提及「兩岸一家親」及「中國台灣」等說法，引發國人反彈，總統蔡英文昨南下出席選舉活動時受訪強調，「中國台灣」的說法，其實對台灣人來說都覺得不受尊重，「我們從來沒接受過中國台灣的說法，台灣就是台灣，是民主開放自由的社會。」

蔡英文指出，歡迎電影工作者到台灣交流、創作，但到台灣時要尊重台灣人民的感受。導演傅榆和文化部長鄭麗君事後都在網上遭受攻擊，她要提醒社會大眾，「我們是一個民主的社會，是一個言論自由的社會，表達意見不該受到這樣的攻擊，跟受到心理上的威脅。」

不捨傅榆和鄭麗君被網攻

鄭麗君也在臉書發文強調，「台灣是亞洲最自由、民主、多元、熱情的國家。台灣的金馬獎為所有電影工作者打造一個尊重電影藝術及創作自由的國際獎項。」「但請記得：這裡是台灣，不是『中國台灣 』。」

金馬獎統獨爭議是否延燒到高雄市長選戰？民進黨陳其邁陣營表示，統獨不會是議題，認同最重要，要認同自己的土地、自己的國家。國民黨韓國瑜陣營也說，高雄只拚經濟，政治讓台北去搞。

柯被嗆還支持兩岸一家親?

民進黨台北市長候選人姚文智昨表示，「這裡就是台灣，台灣是我們國家，不是中國台灣」，當「中國客人」在我們這裡舉辦活動，清楚說出「中國台灣」，想請教市長柯文哲「你還支持『兩岸一家親』」嗎？「你心裡究竟有無底線？」

柯文哲昨下午出席親子活動前受訪，他沒正面回應「是否仍支持兩岸一家親」、「會不會擔心影響選情」，僅避重就輕地說，「這我講過，我們不能管人家講什麼，他講他的，我們照我們既定政策走就好。」

國民黨台北市長候選人丁守中表示，中華民國是多元民主國家，享有言論自由，但金馬獎頒獎時盡量少點政治化也好。