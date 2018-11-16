陳其邁：高雄是我們的母親

2018-11-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜前晚在岡山造勢時說：「民進黨不是高雄的爸爸，為什麼每一次要投他？」民進黨高雄市長候選人陳其邁昨回應說，高雄是我們的母親，「民進黨當然不是誰的爸爸，威權政黨像國民黨，才有這種黨國文化。」

陳其邁昨表示，高雄是孕育我們長大的地方，高雄是我們的母親，在一九七九年發生美麗島事件，也同時孕育台灣民主，當然不是什麼誰的爸爸，所謂的父權家長式的文化，只有過去國民黨的統治才有，威權政黨像國民黨才有這種黨國文化。

陳其邁強調，民進黨是本土的民主政黨，和台灣人民一起對抗威權，曾經站起，也曾經跌倒，感謝高雄人給我們服務的機會，他會謙卑的傾聽人民聲音。

韓粉車廂高唱夜襲

高捷：避免影響其他旅客

此外，前晚韓國瑜岡山造勢活動結束之後，有韓粉於回程在高雄捷運車廂高唱《夜襲》，影片曝光後引起一陣撻伐，不少民眾認為已經影響其他乘客。對此，陳其邁表示，在高雄可以百分百表達言論，包括唱歌，但捷運車上屬於大眾運輸交通工具，有相關規定，應該遵守。

高捷公司則呼籲，民眾在熱情之餘，應考量避免影響其他旅客搭乘權益，共同維護乘車禮儀，如有違背大眾捷運法相關行為，且勸阻不聽時，必要時也會通報捷運警察協助處理。