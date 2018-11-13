新北市長政見會》侯再扯深澳電廠 蘇：不要再消費了

2018-11-13

〔記者賴筱桐、李雅雯、何玉華、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市長選舉公辦辯論會昨登場，深澳電廠、雙北合作等多項議題掀起戰火，國民黨候選人侯友宜質疑民進黨候選人蘇貞昌一直未對深澳燃煤電廠表態；蘇反批，前總統馬英九說要重啟核四，侯還去請教馬，到底誰才應該表示態度？辯論會上充斥火藥味。

侯友宜在現場拿出「不會核發新設生煤許可承諾簽署書」，要求蘇簽名，蘇未回應；侯友宜會後表示遺憾，批評中央政策反覆，為了選舉考量「觀塘換深澳」，他當選後絕對不會核發新設生煤許可。

蘇貞昌反擊說，國民黨執政時硬把核一、核二、核四廠蓋在新北，浪費幾千億元，現在核四封存，馬英九竟說重啟核四，侯友宜還去請教馬談能源政策，「馬英九教了你什麼？這才要表示態度！」蘇呼籲侯不要再消費深澳。

蘇貞昌並說，他對生煤許可的態度就是有污染就不發，不像市府已經發了林口電廠生煤許可，未來如果林口電廠有污染，他也會停止。

對於雙北合作，侯友宜表示當選後會主動拜訪台北市長，爭取符合雙北市民權益的福祉；蘇貞昌反諷，桃園市A7合宜宅家庭廢水污染新莊水源地兩年，「你怎麼不跑一跑？怎麼只發公文？」反而看到新北市府副秘書長、副局長，為了侯友宜的大群館親自跑到台北市府。

反擊侯塗氟計畫 蘇：不要把老人當賊

對於蘇貞昌的擴大老人假牙補助政見，侯友宜表示，顧真牙的塗氟計畫才正確，大量補貼將債留子孫，恐讓老人拔真牙、換假牙；蘇貞昌反駁，老人沒牙齒了，難道要塗氟在眉毛、眼睛嗎？塗氟是保健，裝假牙是補救，他呼籲侯尊重老人家，不要把人家當作賊。