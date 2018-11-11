涉賄選 嘉市副議長郭明賓落跑中國

2018-11-11

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕選舉進入倒數階段，嘉義市驚爆退出國民黨以無黨籍尋求連任的副議長郭明賓涉嫌以現金賄選，檢方日前收押一名里長候選人及一名樁腳追查，發現賄選資金疑來自郭，昨天中午指揮警調搜索郭競選總部等三處所，但郭早一步於本月六日前往中國，嘉市議會定期會十二日開議在即，檢方呼籲他早日出面接受調查。

搜索郭競選總部 已找不到人

記者昨撥郭明賓手機直接轉入語音信箱，總部人員表示「不清楚此事」，郭的家人也聯絡不上他。警調昨搜索總部時郭妻在場，對於郭的行蹤，郭妻僅說「我也沒看到人」。

檢警調九月廿七日查獲嘉市東區朝陽里長董林淑治，涉嫌以每票一千元為東區某議員買票，董林淑治遭收押禁見。坊間盛傳某議員即郭明賓，當時郭向媒體表示：「不是我，我坦蕩蕩！」

涉每票1000元買票 郭稱坦蕩蕩

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，郭明賓涉嫌自今年五、六月前即尋多名樁腳，由樁腳以每票一千元向選民賄選，郭所涉現金買票賄選案有三件，其中兩件為遭收押的董林淑治及另一名樁腳。

蔡英俊表示，檢方偵訊相關樁腳及選民後，確認郭涉有重嫌，將他列嫌疑人，昨搜索郭居處所，但未同步傳喚、拘提郭，昨經查郭的出入境資料，才知他已出境前往中國，郭是否聽到風聲出國，無從證實，但仍有後續偵查動作。

郭明賓於本月三日成立競選總部，地方人士說，最近幾日郭的拜票行程由其妻代勞，對其出國一事，鮮少人知情，事發後總部繼續運作。

郭口才好 已連任5屆市議員

現年五十九歲的郭明賓反應快、口才好，曾自豪稱自己早年是最會賣車的業務員，他後來投入政治加入國民黨，大小競選場子常擔任主持，廿年前當選嘉市第五屆議員後，已五連任至今。

本屆嘉市正副議長選舉，蕭家班找上郭明賓合作，讓郭坐上副議長寶座。下屆嘉義市長選戰，國民黨陷入分裂，九月國民黨開除脫黨選市長的議長蕭淑麗及倒戈挺蕭的郭明賓等人，傳聞郭是下屆蕭家班的議長規劃人選之一。