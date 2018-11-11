美國務卿挺台 批中國壓迫台灣國際空間

2018-11-11

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美、中外交安全對話九日在華府舉行，雙方在台灣議題針鋒相對，美國國務卿龐皮歐強調美國與民主台灣的堅實關係，重申美國「一中政策」不變，且關切中國升高脅迫、限縮台灣國際空間的作為。中共中央政治局委員楊潔篪則重申「一中原則」說，台灣是涉及中國主權、尊嚴、安全與領土完整的大事。

第二輪美、中外交安全對話由龐皮歐、國防部長馬提斯，以及代表中方的楊潔篪和中國國防部長魏鳳和進行對話，四人並於會後召開聯合記者會，美中都主動談及台灣。

美籲恢復兩岸穩定 反對單方面改變

龐皮歐說，美國與「民主台灣」關係堅定，美國長期以來的一中政策沒有改變，也關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。龐皮歐在會中雖沒提到「台灣關係法」，不過國務院會後發表雙方對話的新聞紀要，重申美國根據台灣關係法和三公報的一中政策，並籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。

楊潔篪表示，台灣是涉及中國「主權、尊嚴、安全與領土完整」的大事。楊說，「一中原則」是中美關係的政治基礎，台獨勢力及其分裂活動是對台海和平穩定的最大威脅，美國應該有清楚認識，敦促美國恪守「一中原則」和中美三個聯合公報。

中國國防部長魏鳳和則回擊，引用美國的南北戰爭為例說，中國和美國一樣，國家統一不可分割，如果台灣從中國分裂出去，中國會「不惜一切代價維護主權統一」。

媒體問及美國「一中政策」與中國「一中原則」有何差異時，龐皮歐先答說，美國的每個動作都符合「一中政策」，美方也將持續採取作為，遵守長期以來的承諾。楊潔篪沒有正面回答，僅說中國在「一中原則」基礎上與一百七十餘個國家建立外交關係，也將繼續堅持一中原則。

外交部昨對龐皮歐的發言表達感謝，強調台美在區域及全球事務緊密合作，台灣並盼與美國及其他理念相近國家密切合作，共同維護區域和平與穩定。