政見發表 陳其邁端出亞洲新灣區政策牛肉

2018-11-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉公辦電視政見發表會昨天下午登場，民進黨陳其邁與國民黨韓國瑜首度正面交鋒。陳其邁端出橋頭科學園區、亞洲新灣區等政策牛肉；韓國瑜則不再提「高雄又老又窮」，換成另種說法：「高雄睡太久，如何變成又年輕又有錢？」

陳其邁利用這場電視政見會，闡述要招商引資，讓高雄、台南聯結為全世界最先進的半導體廊帶；要全力拚觀光，讓高雄成為亞洲會展重鎮，遊客從亞洲新灣區享受高雄的山海河港；更要讓傳統產業升級，將農漁產品行銷全世界。

陳批韓只有口號 沒有做法

針對韓國瑜的政見，陳其邁對網路聲量最高的設立賭場與摩鐵摩天輪、太平島挖石油、禁止政治與意識形態的集會遊行、承認九二共識基礎下推動南南合作、讓高雄人口成長到五百萬人等提出質疑，認為這些主張只有口號，沒有做法、沒有評估，韓只會說「要有作夢的膽量」。

陳其邁說，他主張高雄要與世界接軌，韓國瑜卻要帶高雄鎖進中國。他在高雄成長，深深感受高雄是遭受重工業污染的城市，「只有知道高雄痛的人，才能疼惜高雄，這裡是他一生守護的地方。」

相較之下，韓國瑜仍未具體說明拚經濟的政見，只強調他一年多來接觸好多行業，沒看到任何產業對現在樂觀、對未來充滿信心，「這不是百業蕭條，而是百業擔憂。」

韓稱很多政見遭曲解

韓國瑜也解釋他很多政見遭到曲解，例如太平島挖石油，這必須有兩個前提，包括行政院、太平島周邊國家都要同意，才能推動；又例如他口誤把高雄現在人口講成四百萬人，韓也急著澄清說：「我來高雄第一天，就知道高雄人口是二七七萬了！」

以拚經濟、賺大錢為競選主軸的韓國瑜，慣用口語化的訴求打動選民，在這場政見會上，他再度強調「高雄市這個巨人一定要站起來，下屆高雄市長有責任找回高雄光榮、高雄財富。」

陳其邁會後受訪時說，他已經把產業經濟、社區長照等政策都講清楚，但遺憾韓國瑜沒對政策說明清楚，其實韓洗頭、吃消夜直播時都可以講，「有時間去直播，沒時間講政策，這是很奇怪的事情。」

韓國瑜則解釋，昨天時間比較短、只有五分鐘，發言有點被限制，等十九日電視一對一辯論會時，他會講得更清楚。