陳其邁推政策白皮書 陳建仁比讚

2018-11-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁端出牛肉。昨天由副總統陳建仁陪同發表政策白皮書，這場發表會約有七十位南部教授出席，由中山大學校長鄭英耀擔任引言人。政策白皮書以「繁榮經濟好生活」為主軸，從城市計畫、經濟發展、文化教育、數位青年等四大面向，推出十二篇政見，陳其邁強調：「我準備好了！讓高雄更進步！」

中山大學校長也率70名教授出席背書

鄭英耀指出，高雄市已脫離文化沙漠，這是一個充滿藝術、美學的城市，當我們在談經濟時，才不會顯得財大氣粗，陳其邁構築的經濟首都，花一年半的時間才完成政策白皮書。

陳建仁昨在高雄走訪多個據點，並在高雄海洋文化及流行音樂中心陪同陳其邁發表政策白皮書。陳建仁是陳其邁就讀台灣大學公共衛生研究所時的老師，而陳建仁的父親為國民黨籍前高雄縣縣長、白派大老陳新安。

陳其邁強調，他很早就在講智慧城市，但韓國瑜一開始奚落，沒多久後找來前行政院長張善政，講說智慧城市解決方案可輸出到東南亞，但他早就提出了，「韓國瑜覺悟得比較晚」。

陳其邁指出，當市長要知道產業發展方向，把資源放對地方，從台南到楠梓的北高雄產業走廊，有華邦電的十二吋晶圓廠，連結南科的台積電五奈米、三奈米廠，有這麼領先的晶圓製造、ＩＣ設計，就要推動智慧交通、智慧醫療，後發先至，未來這裡會比新竹更有競爭力。

陳建仁相信昔日學生做得到

陳其邁說，目前亞洲新灣區的會展、郵輪等產業持續發展，高雄軟體園區也在這裡，未來軟體還有很大成長空間，他強調可以與企業合作成立孵化器，提供前兩年免租金，創造更多就業機會。

陳建仁指出，在陳其邁的擘畫下，高雄市從陳菊時代的宜居城市，進一步邁向海洋經濟首都，他相信陳其邁做得到，市民的生活也會愈來愈好，讓高雄成為台灣的驕傲。

陳其邁的政策白皮書，第一篇是經濟首都維新八策，包括開闢橋頭科學園區、升級工業4.0、發展藝文、運動、觀光新經濟、升級海空雙港等，以吸引更多年輕人返鄉工作。

其餘則分別為打造六大產業生活圈、微笑青年夢想發電、深度學習與數位創新策略、文化城市魅力高雄、創新社福幸福照護、智慧交通便捷運行、新生高雄美麗城市、清淨宜居綠活高雄、多元族群融合、運動城市活力高雄、智慧防災安全城市。