陳其邁：選我是選半導體 選韓國瑜是選賭場

2018-11-03

〔記者葛祐豪、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚在左營區新莊天后宮旁廣場舉行大新莊後援總會成立大會，他呼籲民眾選擇住在左營的陳其邁，「選我是選擇半導體產業，選韓國瑜則是選擇賭場」。

指八成旗津人 反對賭場

陳其邁昨白天前往台北接受電視專訪打空戰，晚間回防高雄打陸戰。在錄影前，陳其邁受訪指出，高達八成以上的旗津民眾反對蓋賭場，拒絕賭博帶來的社會問題，盼有正派且寧靜的經營方式，韓國瑜應多了解旗津人的意見，其實韓國瑜也說過「小港蓋賭場」的政見，當時也引來其初選對手的大力批判。

籲韓電視辯論 對決政見

陳其邁與韓國瑜原定十一月五日在年代舉行電視辯論，但因韓挪不出時間而延期，陳其邁表達遺憾，質疑韓國瑜為何連一點時間都沒有？尤其韓提的高雄十年內增加到五百萬人口、太平島怎麼挖石油，市民都很好奇，他呼籲韓國瑜勇敢面對、直球對決，利用辯論把政策說明清楚。韓國瑜則回應「我怎會懼怕辯論？真理愈辯愈明」，目前還在喬時間。

左營區過去被視為藍營鐵票區，民進黨執政後，上屆市長選舉陳菊在左營獲過半支持，這次是藍綠對決的重要指標。大新莊涵蓋鐵路以東的新左營區域，人口十四萬七千多，陳其邁住在新左營二十年，昨晚這場地方造勢活動，展現陳在新左營的聲勢與人氣。

面對近三千名支持者，陳其邁致詞說，他提出左營高鐵大門戶計畫、規劃中油遷廠區的綠能科技產業，結合楠梓加工區、橋頭科學園區，打造半導體科技廊道，左營高鐵站則成為科技廊道的重要運輸節點，「市民選擇我，是選擇半導體產業，選擇韓國瑜，是選擇賭場、摩鐵摩天輪」。

陳其邁強調，韓國瑜批評高雄又老又窮，但左營及鄰近地帶，近年快速發展，此時投資高雄、投資左營，是正確選擇。

此外，國民黨雲林縣長候選人張麗善昨宣布辭去不分區立委，陳其邁被問到此議題時表示，他一向是「做什麼、像什麼」，這一、兩天會正式召開記者向社會大眾說明。