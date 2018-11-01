玩弄稅法？侯友宜：一切都合法辦理

2018-11-01

〔記者何玉華、葉冠妤／新北報導〕針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌的抨擊，國民黨新北市長候選人侯友宜昨回應說，自己都有合法繳稅，當警政署長時也依法申報財產，監院公報都有記載，他請老縣長「好好看、細細的看，都在那裡（監察院 ）」。

「當署長時已依法申報財產」

對於蘇貞昌連日砲轟，侯友宜昨面露無奈表示，當警政署長時有被要求申報財產，他都依法申報；至於蘇貞昌批評他玩弄稅法，侯友宜笑出幾聲後說，一切都合法辦理。

針對蘇貞昌說，「若是現在，不會再用侯友宜當警政署長」，侯友宜說，老縣長以前不是這樣說的，他到現在仍很感恩兩人曾經為台灣的治安共同打拚過，這份曾經共事的同事情誼，「我永遠會記得，我永遠謝謝跟感恩！」老縣長在這個時候說這些話，他完全可以理解。

侯友宜競選辦公室也發布新聞稿表示，侯友宜恪守法律申報財產的規定，請蘇前縣長收回不實指控，警政署長依法必須財產申報，侯友宜恪守法律，財產皆依法申報，不明白蘇前縣長究竟是搞不清楚法律規定還是刻意抹黑？

侯陣營發言人侯慶莉說，蘇前縣長是法律人，豈會不清楚警政署長要不要財產申報？公職人員財產申報法第一條第五款明文規定，簡任十職等或相當職等以上各級政府機關首長、公營事業機構相當簡任十職等以上首長及一級主管都需要財產申報，法律規定得清清楚楚，時任警政署長的侯友宜既在規範範圍，自然要依法申報，申報資料在監察院都查得到，絕對禁得起檢驗。