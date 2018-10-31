川普︰美中貿易將達成「很棒協議」

2018-10-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普週一接受福斯新聞節目訪問表示，他認為美中會在貿易上達成「很棒協議（a great deal）」；但也警告，一旦協議無法達成，還有對中國二六七○億美元產品的鉅額關稅等著實施。

川普一席美中可能達成很棒的貿易協議說法，使得週二亞股多收紅，歐股午盤震盪，遊走在平盤上下；美股開盤後不久，道瓊、標普、那斯達克指數都上漲，漲幅介於○．一％至○．四％。

彭博報導，三位知情人士透露，川普和中國領導人習近平趁G20（廿國集團）峰會之便舉行的「川習會」若無進展，華府就準備在十二月初宣布對剩餘的所有中國銷美商品課稅；這意味著新關稅在經過六十天公共評論期後，生效日可能恰巧落在二月初中國農曆新年。

川普受訪表示：「我認為，我們會和中國達成很棒的協議，且該協議一定要很棒，因為他們（中國）已榨乾我們國家。」他願意現在就達成協議，但中國還未準備好。

川普警告：「如果我們不能達成協議，我還等著對二六七○億美元（中國商品）課稅。」美國已對二五○○億美元的中國商品課關稅，中國也對一一○○億美元的美國商品課報復性關稅。川普長期威脅，一旦北京不能在貿易、強制技術轉讓和產業補貼政策方面徹底改變，就要對剩餘的所有中國銷美商品課稅。

知情人士說，華府對十一月底川習會能降低貿易戰火的期待很低，美國官員正對沒有進展的情況做準備，很可能會有新一波對中國的關稅行動；白宮還考慮另一選項，即把貿易排除在川習會的議程之外。