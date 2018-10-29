花縣免費營養午餐停辦謠言 綠營人士︰藍營有計畫抹黑

2018-10-29

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨半年多前確定徵召縣議員劉曉玫參選花蓮縣長後，「民進黨選上會停辦免費營養午餐」的假消息就不斷流傳，劉多次舉行記者會否認並公布相關政見，代理縣長蔡碧仲上任後，也兩度到學校試吃營養午餐，似乎都沒辦法抑制謠言；綠營地方人士認為，這就是藍營有計畫、有目的地在網路、鄉村散布耳語，抹黑民進黨的選舉策略。

劉曉玫在四月間接受徵召後公開宣示，若她當選，營養午餐會繼續辦下去，而且會辦得更好，是絕對營養的午餐，但仍飽受停辦耳語攻擊，在蔡碧仲接任代理縣長後謠言愈演愈烈，劉曉玫在九月間，也二度舉辦記者會，公布未來營養午餐的財源，也推出加碼版的營養午餐政見。

縣議員候選人郭應義指出，他在街頭掃街拜票，有些民眾會對著他罵「無良民進黨竟然停辦營養午餐！」他都覺得莫名其妙，營養午餐明明都還在持續中，甚至他拿報導給民眾看，民眾依舊是不相信，仍是氣沖沖說要給民進黨教訓，他認為這類的假消息，已經讓很多家長不安，選舉拚的應該是政見、理念，而不是用假消息來讓民眾惶惶不安。

國民黨︰綠營才是栽贓抹黑

國民黨則反擊強調綠營才是用栽贓、抹黑的方式傷害對手，國民黨花蓮縣黨部指出，根據瑞穗鄉與吉安鄉的「抓鬼大隊」錄影蒐證，已掌握對手在活動會場致詞時，扭曲傅前縣長被司法迫害的政治事件，故意造謠、抹黑，涉及誹謗與妨害名譽刑責，已交請縣黨部律師團處理中。