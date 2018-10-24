拉高層級 政院將成立國家運安會

2018-10-24

〔記者李欣芳、呂伊萱、林良昇／台北報導〕普悠瑪列車事故造成重大傷亡，「一○二一鐵路事故行政調查小組」召集人、政委吳澤成昨表示，已掌握到普悠瑪列車黑盒子紀錄顯示，失事列車從羅東站出發後就一直加速，超速導致列車翻覆的因素明確，最慢在一週後提出完整的調查報告，快的話則在幾天內就會提出並對外公布。立委昨也於立院總質詢中催促成立院級「國家運輸安全調查委員會」，獨立調查海陸空事故；行政院長賴清德承諾十一月底前將草案送達立院審議。

政院調查小組︰幾天內公布事故報告

吳澤成表示，普悠瑪列車從羅東站出發後途經新馬站要到花蓮，平均車速都在一百三十公里到一百四十公里之間，至於為何要一直保持這樣的超速狀態，調查小組昨原本要訪談司機尤振仲，但家屬稱司機前天才被檢方長時間偵訊，有一些情緒的反應，目前調查小組還在溝通。

交長吳宏謀口頭請辭 賴揆慰留

賴揆昨在立院總質詢前，代表行政院向罹難者致哀，希望傷者早日康復，誠摯地向社會大眾致歉，並表示交通部長吳宏謀廿二日凌晨口頭請辭，但因仍在救災，因此慰留。

民進黨立委鄭寶清與親民黨立委李鴻鈞在質詢時，催促成立「國家運輸安全調查委員會」。賴揆表示，他廿一日晚上就思考，這麼重大的事故若由台鐵的行保會或交通部調查，恐怕無法取得社會信任，因此決定提高到行政院層級，並由工程會主委吳澤成召集調查，調查小組中納入外部委員，且人數比例較多，現有九個外部委員。

鄭寶清追問，政院版本的「國家運輸安全調查委員會」相關條文仍未出爐，能否在這會期、甚至下個月前送達立法院？賴允諾說「沒問題」。

李鴻鈞認為，台鐵存在機械老舊、電線老舊、人員不足、人員過勞等多個長期問題，據統計，二○一五年至二○一七年，台鐵就發生一六七四件行車事故，平均一年超過五百件，可見「隨時都在出現問題」。

交通部次長王國材說，過去幾年比較嚴重是正線出軌，經查原因出在人員疏失及軌道保養等，在訓練和SOP中做調整；行政院除了全面體檢普悠瑪車輛，對台鐵各層面的體檢也「勢在必行」， 一定痛定思痛，通盤檢討，再提解決之道。