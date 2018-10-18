天兵騙喪假 3個月「賜死」3長輩

2018-10-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕天兵騙假，竟讓曾祖母「死」三次！陸軍八軍團砲指部李姓上兵的曾祖母早已過世，為了想放爽假，竟在三個月內連續假造訃聞，不僅讓已歿的曾祖母又亡故兩次及幫她取假名，連尚在人世的祖父母，也陸續被他「賜死」，藉以向部隊長官請喪假，總共騙到二十天喪假，事後軍方追查出李男的荒唐行徑，將他移送法辦；橋頭地院昨依偽造文書罪將李男判刑六月，全案定讞。

假造訃聞 曾祖母「死」3次

判決指出，廿三歲李男服役期間，其曾祖母早已過世逾三年，但他卻在二○一六年四月間向連上長官謊稱曾祖母過世，並替曾祖母取了假名「李吳麗玉」，找印刷廠印製假訃聞做為請假憑證。成功請假後，李食髓知味，同年六月十九日又打電話向輔導長謊稱祖父車禍身亡，以假訃聞請假五天，收假回營才過一週，七月三日再以祖母過世為由請了五天喪假。

健在的祖父母 也陸續被往生

同年七月廿四日，李男再度把主意動到曾祖母頭上，考量曾祖母「李吳麗玉」已經死過一次，這回他把曾祖母改名為「李熱鬧」，依此假造「李熱鬧」的訃聞去請假，同樣成功闖關，前後合計請了四次假喪假，爽放二十天假。不過這時軍方已察覺到李男家中長輩接連往生的異狀，追查發現，李男早就用曾祖母過世名義請過喪假，向李家人查證後，確認李男涉嫌偽造文書，還查出李男的祖父母仍健在，甚至跟李男同住，將李移送法辦。

騙20天假 移送法辦判刑半年

開庭時，李男供稱隊上長官涉入貪污罪，他多次以證人身分被憲兵隊傳訊，受到不小壓力，加上平常請假被刁難，甚至因此罹患嚴重憂鬱症，才不得已用偽造文書方式請假。橋頭地院簡易庭認為，李男可循正常管道反映或向心輔單位求助，應不至於因壓力大而偽造訃聞請假，依四個偽造文書罪合併將李判刑十月、可易科罰金三十萬元；橋頭地院二審考量李男沒有前科、承認犯行，且已獲得祖父母原諒等情，改判他六月徒刑、可易科罰金十八萬元定讞。

根據勞動部頒布的「勞工請假規則」，勞工家中遇有喪事，最多可以請八天喪假，公務人員可依「公務人員請假規則」申請最高十五天的喪假。因台灣民間素有「人死為大」觀念，基於對喪家的尊重，不少公家單位或民間企業往往同意員工只要提出訃聞申請，就可以向人事單位請假。

律師劉志鑫提醒，若員工偽造訃聞請假，不但可能丟了工作，還會吃上偽造文書罪，最重將可處五年有期徒刑，呼籲民眾不要因小失大，也建議私人企業或公家單位，可要求員工請喪假時附上死亡證明書，即可避免發生類似情況。