臉書官方澄清沒停權》韓營坦承自己關閉粉絲團

2018-10-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜民間臉書粉絲團突然關閉，韓國瑜前天才嗆聲自己不是吃素的，不過韓陣營昨天卻主動聲明，坦承粉絲團是「自行關閉」﹗

韓國瑜曾嗆自己不是吃素的

韓國瑜民間臉書粉絲團因散發部分爭議貼文，遭民進黨參選人陳其邁陣營強烈批判，並蒐證提告小編與特定人士。

不料韓國瑜粉絲團前天清晨突然關閉，還有網友加碼爆料「現在是真的回到封建時代？還是我們現在在綠色恐怖嗎？」影射臉書團關閉跟綠營有關。

韓國瑜前天受訪時，對粉絲團一事氣憤指出，民進黨除抹黑造謠，現在又開始採取司法介入選舉，「當我真吃素嗎？真的都不講話嗎？」他強調，用一瓶礦泉水一樣可打漂亮選戰，現在對手對他的義勇軍這樣，他百思不得其解，為何一場選戰打成這樣？

臉書官方澄清沒停權韓國瑜民間臉書粉絲團，證實無外力介入！韓國瑜陣營昨主動聲明，坦言臉書粉絲團是自行關閉，理由是因善心人士示警，選前有心人將操作攻擊志工粉絲團，經提醒後，志工們決定關閉該粉絲團。

韓陣營說，由於關閉粉絲團須兩星期前提出申請，不料關閉同時，民進黨律師卻對粉絲團小編提告，讓事前警訊成真，民進黨此殺一儆百之舉，造成韓國瑜支持者譁然。

關於韓國瑜嗆聲不是吃素的，韓陣營強調是針對民進黨擬提告粉絲頁與小編的回應。競選團隊昨天對粉絲團兩週前主動申請關閉一事發出聲明，只說韓國瑜本人並不清楚，也未參與團隊執行細節。