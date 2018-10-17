大學退場 康寧開第一槍 申請降格專科學校

2018-10-17

校方今開說明會 盼108學年改制

〔記者吳柏軒、林曉雲、劉婉君／綜合報導〕教育史上降格改制首例！康寧大學宣布，因少子化使大學部招生不佳，將申請改制、從大學降為專科學校，盼一○八學年完成改制。

康寧大學有台南、台北兩個校區，前者前身是立德大學，後者為康寧醫護暨管理專科學校，一○四年合併為康寧大學。南部只有大學部，降格視同收掉台南校區。有老師說，這幾年來人事一直遇缺不補，大家心裡早就有數；有學生氣憤地說，考進來時是大學生，卻將降為專科，研究生則顯得更茫然。校方預計今召開全校說明會。

割捨大學部 等於收掉台南校區

教育部統計，一○六學年康寧全校有八十九名教職員工，專任教師一六二人，全校學生含專科、學士及碩士等，共有四九六八人；其中南部校區有卅五名教師、一○四一名學士及碩士生。康寧主秘閻亢宗估算，扣掉大四生，到一○八學年受改制影響的學生約五、六百人。

閻亢宗說明，北部護專招生平均達九成，南部招生率不理想，面對高教競爭與生存，董事會近期決定忍痛割捨大學部，改制回到專科，把資源集中投注強項學制。後續將進行校內說明會，送校務會議通過後，再將改制計畫提報教育部。

改制若過 招生對象擴及國中生

教育部高教司長朱俊彰表示，學校尋找自己的特色和定位是好事，但務必先照顧安置好師生。收到改制計畫，將從學校發展、師生照顧及高教需求進行審核。若通過改制，招生對象將從高中生擴及至國中生，也不會有學士班和碩士班。