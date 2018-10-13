挖鼻孔 感染肺炎風險升高

2018-10-13

英國醫學團隊研究首度證實

〔編譯孫宇青／綜合報導〕挖鼻孔不僅不雅觀，還會提高罹患肺炎風險！英國一個醫學團隊首次證實，誘發肺炎的肺炎雙球菌，除了已知透過咳嗽或打噴嚏等飛沫散播外，也可能不經空氣、由雙手和鼻腔的接觸傳播，孩童、長者及低免疫力人士罹病機率尤高，呼籲大人小孩保持手部和玩具等物品清潔。研究成果已刊登於《歐洲呼吸系統期刊（European Respiratory Journal）》。

為了進一步了解肺炎雙球菌的潛在傳播途徑，研究團隊安排四十名健康的成年人，將他們隨機分成四個實驗對照組，讓他們以手沾上濕潤或乾燥狀態的肺炎雙球菌後，做出一般人常做的四種動作─濕嗅、乾嗅、濕挖鼻孔及乾挖鼻孔。檢測結果顯示，乾、濕兩種病菌樣本，透過手鼻接觸傳播的機率相當，其中又以濕挖鼻孔及濕嗅的傳播率較高，推測是因乾燥過程可能會殺死部分細菌。

肺炎雙球菌也可經接觸傳播

此外，手背揉鼻子導致的肺炎雙球菌傳播量，與手指挖鼻孔導致的傳播量相當；且除了手部之外，人們時常接觸的手機、小朋友的玩具等物品，亦可能是病菌傳播的溫床。研究主筆、英國利物浦熱帶醫學院臨床研究人員康諾強調，雖然參與實驗者為成人，但研究成果對養育幼童的大人是重要啟示，大人或許無法阻止孩子揉鼻子、挖鼻孔，但至少可以確保孩子手部衛生，並定期清潔玩具，以減少細菌傳播，避免感染肺炎。

手部和玩具等應常保持清潔

康諾另指出，肺炎為全球人類主要死因之一，每年估有一三○萬名五歲以下幼童死於肺炎，況且年長者及慢性疾病患者等免疫力較差的人，感染肺炎雙球菌的風險亦不容小覷，須留意這兩種群體交互感染或散播病菌。歐洲呼吸醫學會主席、德國漢諾瓦大學學者威爾特表示，這是首次有研究證實，肺炎雙球菌除了因呼吸感染外，也可透過直接接觸傳播，有助於研擬基礎防治措施，包括避免共享食物。

這項研究是由英國「醫學研究委員會（MRC）」以及國際民生用品大廠「聯合利華」共同贊助。