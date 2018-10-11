科技執法 24小時抓違停

2018-10-11

新北、中市及桃市先試辦

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕在公車站附近違規停車，可得小心二十四小時被取締、開罰了！交通部力推「道路交通秩序與安全」施政重點，將以相機、感應監測器等科技設備加強取締交通違規，除先前已試辦區間測速取締超速，今年更補助新北市、台中市，試辦公車停靠區、計程車排班區周邊違停取締，最快十二月起取締及開罰。

每年車輛違停遭取締案件高達三百五十萬件，交通部道安會表示，若有車違停而致公車無法靠站時，易造成壅塞及車禍；上下車乘客碰上機車鑽過也常發生車禍，輪椅族、身心障礙者搭車更是大不便。今年除已提高違停最低罰鍰為機車九百元、汽車一千兩百元，交通部亦將透過科技執法加強取締違停，已補助新北市兩百五十四萬、台中市四百萬元，做為首批試辦縣市。

鎖定商圈、車站外公車停靠區

新北市交通警察大隊表示，首批設備裝設在車潮擁擠的板橋車站外公車站，當地常有計程車排班、違規占用車道等情況；若地面感應監測器感應到有車輛違停，會遙控高處照相機拍照，隔三分鐘再拍一張，車牌相同就符合違停告發取締要件。目前系統試用準確率逾九十％，規劃年底前正式取締。

台中市交通局指出，台灣大道大遠百前的公車停靠區，常被違停車輛占用，預計十一月開始試辦科技執法，目標十二月正式取締。後續也規劃於一中商圈試辦。

桃園市則是自編預算於內壢車站前公車站先試辦；桃市交通局表示，偵測到車輛違停後，旁邊設置ＬＥＤ顯示板就會警告「您已違規停車，即將拍照取締」，先做警告、還未正式開罰；試辦後違停已有改善，民眾檢舉件數從每月一百一十件大降至五件，警察舉發件數從二十件降至兩件。

交通部表示，科技執法初期先鎖定在車潮眾多的商圈、交通場站邊的公車停靠區，未來再分階擴大辦理；上班族俞國華對此政策表示支持，全職媽媽鄭曉璦則認為，若二十四小時取締開單，好像對民眾不友善。