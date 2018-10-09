「回到民間和大家努力落實能源政策」 詹順貴准辭 李應元︰沒有江湖道義

2018-10-09

〔記者蕭玗欣、陳鈺馥、黃以敬／台北報導〕中油觀塘案昨闖環評大會過關，不過在開會前，環保署副署長詹順貴即發出長達三千字辭職聲明，表示自己自九月中提出辭呈後「辭意未變」，盼能回到民間和大家努力落實能源政策。環保署長李應元無奈表示，昨天上午詹還只是請假，卻演變成請辭，他個人認為實在沒有必要，也沒有江湖道義。行政院表示，肯定詹順貴兩年多來工作表現，勉予同意其辭呈。

詹順貴昨天在個人臉書粉絲專頁發表辭職聲明指出，他的書面辭呈由於環保署署長李應元拒收，於是他已於九月十三日提出書面辭呈，並自行送行政院等待審核。

詹順貴直言，攸關第三天然氣接收站的觀塘工業區、工業港環現差、因應對策以及環差等案件，因為賴院長過度期待的發言，釀成部分委員退席抗議，又被迫過於密集加排大會，讓委員更不出席杯葛，不僅環評制度公信力盡失，甚至正常運作都有困難。

他說，初始使命尚未完成，更要面對既有環評制度再度天搖地動，離當初修法目標越來越遠，實有愧職守，唯有辭去環保署副署長一職，以為政策、理念負責。

政院︰未偏離發展經濟兼顧環保

李應元無奈表示，詹也認同觀塘案實質對生態衝擊是有減輕，行政院長賴清德也肯定環差能兼顧生態和經濟發展，而一個案子在程序上從專案小組會議到環評大會，再做出不同決議，過去也有舊例，「沒想到最後阿貴仍做出這個不顧我死活的決定，我其實很不捨，這樣的辭職沒有必要，也沒有江湖道義。」至於環評法制度上的不足，李應元表示，可以待明年修法再討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院在推動觀塘三接過程，沒有偏離發展經濟同時兼顧環保的原則，更沒有外界所言拿Ａ（深澳電廠）交換Ｂ（觀塘三接）。

谷辣斯指出，行政院體諒詹順貴在深澳電廠「老案新辦」的環差審查會中，基於開發單位依法提出環差，比原方案縮小開發規模，降低對環境的衝擊，依職權投下關鍵一票，卻遭社運團體批評，為避免詹再度面對同樣壓力，勉予同意他的請辭。

對於觀塘案表決過關，搶救大潭藻礁行動聯盟則表示遺憾和憤怒，不排除號召更多人走上街頭並提出行政訴訟。