中油宣布 油價凍漲到年底

2018-10-08

國內油價 6週漲了1.5元

〔記者黃佩君、高嘉和／台北報導〕國際油價狂飆煞不住，加上美國禁運伊朗原油倒數，恐推升油價持續走高，在國內油價累積六週來每公升已大漲一．五元下，台灣中油昨宣布，本週油價不調漲、且凍漲到今年底，以九二無鉛汽油每公升三十元、九五無鉛汽油每公升三十一．五元、九八無鉛汽油每公升三十三．五元及超級柴油每公升二十八．二元為上限，其餘情況依現行油價公式及平穩措施調整；台塑石化也宣布本週凍漲。

台灣中油董事長戴謙強調，中油主要是基於分析目前走勢及營收狀況，中油尚能負擔，不希望油價因素影響經濟動能；而凍漲至年底，主因是預算以年度為期，明年度預算尚未經立法院審查，僅能以今年度為基準；決策是基於內部評估，無其他考量。

穩定物價 以利經濟動能

受到美國禁運伊朗原油議題延燒及石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）尚未同意增產影響，市場憂心原油將供不應求，投資者大量買入期油推升油價大漲；中油七Ｄ三Ｂ指標原油週均價自八月二十日每桶七十．六一美元上揚到十月五日的八十三．七二美元，一個半月大漲十八．五七％；不少貿易商預期今年底、明年初油價恐上揚至每桶一百美元。

國內九五無鉛汽油從八月二十日調整後的每公升三十元，到上週已漲到三十一．五元；若不凍漲，依油價公式推算、扣除平穩機制吸收部份，本週每公升恐還要大漲五角、達三十二元大關，將是四年來最高。

台塑石化執行副總林克彥昨說，經考量競爭關係，也理解政府穩定物價的苦心，本週台塑石化的牌價也將不調價，每公升約一．二元成本自行吸收；因台塑石化外銷比重較高，內銷每公升再吸收一．二元的成本「還能支應」。

若依中油公告前六波實施油價平穩機制自行吸收部份推算，無鉛汽油每公升已累積吸收一．九元，加上本週應調未調的一．二元，合計每公升已吸收三．一元；據瞭解，中油已吸收金額至少三億元。