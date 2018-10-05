學者︰南海局勢 美不再坐視

2018-10-05

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕美、中二強貿易戰未熄，南海紛爭越演越烈，CNN更報導，美擬在十一月派軍艦在台海、南海一帶進行軍演。如此事為真，將是美軍今年七月以來，再次派軍艦在台海活動，學者分析指出，這代表美國認為南海局勢不容再坐視。

國防部︰對美軍演毫無所悉

國防部昨對此表示「毫無所悉」；國安高層也說，「這應由美方回答」，不願就有無此事及台美之間是否有所聯繫進行評論。高層指出，台灣選擇低調以對，不是置身事外，事實上也不可能，而是避免影響整個大局。

我國和美國在一九七九年斷交後，美國在台灣周遭進行的軍事行動皆相當低調，兩岸在一九九六年爆發飛彈危機時，美軍派遣獨立號、尼米茲號航艦戰鬥群到台灣外海部署。美國小鷹號航艦也曾在我國二○○○年總統大選前航向台海，二○○七年亦有航行台海的紀錄；美軍配備神盾作戰系統的伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65），則於今年七月七日上午自我南部海域航經台灣海峽。

前海軍校準部教官呂禮詩認為，對美國而言，南海、台海局勢具關聯性，中國今年初在永興礁部署防空飛彈、本月要和東協十國聯合軍演、近期美中軍艦在南海接近等事件接連發生，美國認為，南海局勢不容再坐視。

台大政治系副教授陳世民研判，美國不斷強調印太地區「自由航行權」，卻發生美、中軍艦日前險些在南海發生碰撞之事，再加上中美貿易爭端未熄，美國期中選舉又即將到來，美國總統川普可能藉由派艦到台海、南海航行的手段，對中國施加壓力，逼其讓步。

至於美艦如進入台海，可能做出的「軍事行動」為何？呂禮詩研判，台海相當狹窄，且航運密集，縱使動用火砲射擊，震懾威力有限，如使用飛彈除有危險性外，又可能被鄰國搜集相關參數，因此不太可能採取實彈射擊。