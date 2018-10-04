對死亡連署提告 吳敦義諷中選會有通靈專家

2018-10-04

〔記者簡惠茹、林良昇／台北報導〕國民黨立委盧秀燕所提的「反空污」公投案，中選會查對連署書，發現有早已死亡者連署，決議提出刑事告發。國民黨主席吳敦義昨天嘲諷說，中選會要告誰呢？死亡者簽名，知道是誰簽的嗎？要找過世的要有「特殊技能」，不能排除中選會也許有通靈專家，但是恐怕不太容易。

吳敦義昨出席台北市議會國民黨團大會受訪時，對於偽造和死亡連署，吳敦義認為都是人之常情，或許有些親屬幫忙代筆，不一定每一份都是不同人簽的，有時候做兒子的，幫父親、幫母親或幫姊姊；連署有一段時間了，有長者過世或發生意外不無可能，恐怕沒辦法避免有死亡者。

吳敦義說，他驚訝的是，台北市、新北市錯誤件數只有百分之零點幾，可是高雄居然有百分之幾十有問題，中選會恐怕要好好了解，然後找出真正原因，恐怕中選會也很不容易查出真相，真的不知道他要告誰。

盧秀燕昨受訪也表示，當初衝公投連署書的過程中，也設想到會有一些「奇奇怪怪」的案件跑出來，甚至可能有些人藉由公開徵求連署，故意製造奇怪的連署案件到他們這邊，所以才拚命衝高連署，還好有這樣的預防，達到連署門檻。

她認為，這是公投法修正後第一次的公投，呼籲中選會用辦喜事的心情辦好這次的公投，也辦好年底大選的選務。