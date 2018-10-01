反空污公投偽造連署 「可能構成犯罪」

2018-10-01

中選會明討論是否成案 以及是否依法提告

〔記者林良昇、黃鐘山／綜合報導〕中選會查對國民黨所提「反空污」公投連署書完竣，發現有七．七萬餘份連署書有偽造情事；中選會更直指，該公投案連署人數為四十九萬七一九三人，由中選會發給連署書前連署人即已死亡人數有一萬一八四九人，約為全部連署人數二．三八％，「有相當高的可能性構成犯罪行為」。中選會委員會議明日將討論該案是否成案，是否循過去慣例依法提出刑事告發。

距離年底大選不到兩個月，十件全國性公投案中，由國民黨立委、台中市長參選人盧秀燕領銜提出的「你是否同意以『平均每年至少降低一％』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」案已完成查對，有七．七萬餘份連署書有偽造情事。

中選會也指出，「反空污」公投案連署人沒有簽名或蓋章的比例以及經戶政機關判定為偽造情事的比例亦不低。中選會九月三日邀內政部、刑事局、調查局、縣市政府民政局處開會決議，依公投法由戶政機關查對，如有偽造情事應依法予以刪除；且決議所有案件的查對標準均一致處理。中選會副主委陳朝建表示，對於所有公投案件，中選會並不預設立場，對所有案件的處理標準及流程，均依法辦理。

盧秀燕昨天發布新聞稿指出，感謝挺身而出連署「反空污公投」的人民，十八萬餘份連署書被認定無效，是一件很可惜的事情，中選會應該把無效連署書每一份結果列出，通知相關連署人，有異議就能申復，這才是中選會應該有的格局和態度。

國民黨要求中選會 提出專業鑑定報告

國民黨發言人洪孟楷表示，所有連署書都是由各地連署點匯集後回收，國民黨協助送件，有到達第二階段門檻廿八萬多份後就應該成案，中選會不應顧左右而言他，應儘速辦理大選結合的公投投票；中選會也應公布不合格的個案，並提出專業的鑑定報告，何以認定是抄寫或偽造？中選會難道又是把自己業務無限上綱，也包含檢定專業嗎？

陳英鈐今赴立院備詢 國民黨磨刀霍霍

中選會主委陳英鈐今將至立法院內政委員會進行業務報告並備詢，國民黨立委磨刀霍霍。黨團書記長曾銘宗說，高雄、台南等民進黨執政縣市，連署不合格比率偏高，到底標準如何，將要求公開檢驗，也會強力質詢陳英鈐。

民進黨團幹事長李俊俋強調，國民黨連人民基本權利都要造假，還怪中選會查太緊，對於這些造假的，本來就應該移送法辦。