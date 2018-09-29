北市長選戰 蔡英文：唯一支持姚文智

2018-09-29

姚首場區域後援會 蔡現身力挺

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與黨籍市議員參選人合辦的六場後援大會，昨晚從中山大同區打頭陣，總統蔡英文現身站台，這也是蔡在兩個月內第三度與姚合體。蔡英文呼籲大家不要猶疑，台北市唯一支持姚文智；姚文智則信心喊話，要以民進黨不怕挑戰、堅持意志的創黨精神，再創民進黨首都執政的光榮。

姚籲再創民進黨首都執政光榮

昨是姚文智首場區域後援會，姚入場時，現場約有一千五百位民眾奮力揮舞手中的旗幟表達支持。台北市府前秘書長蘇麗瓊悄悄隱身在群眾之間，以行動力挺姚文智。

昨適逢教師節，也是民進黨創黨卅二年的黨慶。姚文智表示，中山大同區的大龍峒也是民主前輩黃信介崛起、奮鬥的起點，「來到這裡，就像是重新出發，繼續打拚、挑戰，這是好的開始。」

姚文智說，當初民進黨創黨，也面對非常大的困難，但都在堅持民主的信念下成功，就像他從爭取提名，就被外界嘲笑、糟蹋，到最後代表民進黨，都是關關難過關關過。

他也批評台北市長柯文哲「這個人很敢！」面對中國居住證，竟說還好啦，那是綠卡。他說，「這個人（指柯）不確定性、不可信賴，做的事情、說出來的話帶給台灣更大的風險」。

蔡英文致詞稱讚姚文智有政策、有願景，還幽默表示，自己也是在中山北路一帶長大，期待姚文智來翻轉，「讓中山、大同成為台北市反攻的基地」。