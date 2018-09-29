幼園教英語鬆綁 學者肯定方向

2018-09-29

英語教學若向下延伸 「重點在長期持續的學習」

〔記者林曉雲／台北報導〕該不該將國小學英語向下延伸到幼兒園？實踐大學應用外語系教授陳超明表示，推動雙語的理念很好，但如果要實施，十二年國教語文領域課綱必須要重新規劃，貿然開放幼兒學英文或是小學一年級教英文，恐怕會造成家長恐慌，讓更多家長把小孩送去英文補習班。

一直致力推動英文有效教學的陳超明表示，學習母語關鍵期約在六、七歲，但英語不是母語，語言學習也不是只有發音，早學不一定有效，但立法禁止幼兒園教英文或學英文，是非常可笑的政策。

陳超明直指，英文什麼時候學都可以，重點在於要「長期持續的學習」，目前小學英文課一週才一節或二節，學生上完課就忘了，生活環境也很少接觸或使用英文，這樣教英文是浪費大家的時間。

要怎麼學英語？陳超明表示，透過繪本、卡通影片、兒歌等媒材，讓孩子在有趣的過程中，「不小心把英文學會」，如果要學生背誦英文學習，孩子一定會放棄。

陳超明直言，全台灣的私立幼兒園都偷跑教英文，公立幼兒園也有家長集資、下課後找老師上英文，幼兒園業者也說，不教英文就招不到學生；其實政府禁止幼兒學英文是很荒謬的事，教育選擇權要還給家長，不要立法禁止。

陳超明建議，政府可用正面態度推動，但也要跟家長宣導「提早學英文未必有用」，英文要成為第二官方語言，十二年國教英語課綱要大改、英文學習語言時數要增加，例如小五和小六每天都應該至少有一節英文課，若各種制度配套未到位，恐怕只是喊口號而已。

別讓父母的口袋決定孩子的腦袋

中山大學教授顏慶祥也支持鬆綁幼兒園學習英語的規定，但他強調，要在幼兒園實施英語教育須注意城鄉差距，讓台灣所有小朋友在英語的學習上，不因家庭社經的不同而有落差，別讓「父母的口袋決定孩子的腦袋」。

顏慶祥說，目前國小的英語課程是從三年級開始，鬆綁學前教育法規之後，應把英語課程向下延伸到小學一年級。師資品質也是英語學習的關鍵因素，如果延伸到小一或幼兒園，師資恐更嚴重缺乏，必須要有相關配套措施，政策推動才能成功。