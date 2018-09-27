力拚宜蘭新奇蹟 蔡英文搶救陳歐珀

2018-09-27

〔記者楊淳卉／宜蘭報導〕為替地方選情加溫，民進黨展開「中常會去哪」系列活動，首場於宜蘭縣舉行，替民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀造勢。黨主席蔡英文表示，堅持戰到最後一刻的奮戰精神，就是創造奇蹟，希望大家支持陳歐珀，再創宜蘭新奇蹟，讓宜蘭成為台灣的英雄之鄉。

陳歐珀選情拉警報，民進黨全力搶救。蔡英文中秋連假期間，赴宜蘭陪同陳歐珀參廟。行動中常會昨也選在宜蘭，陳歐珀與黨內宜蘭公職候選人身穿「宜蘭隊」棒球服，祈求年底選舉「全壘打」，晚間還舉辦宜蘭縣百工百業大型造勢，為陳歐珀助攻。

陳歐珀發表運動產業政見，宣示未來將成立「宜蘭縣運動產業發展委員會」，推動十二鄉鎮一鄉鎮一運動，要將宜蘭打造為運動產業基地。

最近媒體民調，陳歐珀都落後國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，陳歐珀受訪表示，他的民調都一直往上升，會更加努力，努力鞭策自己，有信心最後贏得勝利。

與會者轉述，選對會共同召集人林錫耀信心喊話：「不要再看民調輸多輸少。」他舉例說，賽馬時，不要讓馬受到外在因素影響，候選人要有「把馬眼睛遮起來，全力衝刺」的精神。

選對會共同召集人陳明文表示，民進黨在宜蘭縣議會過半，在水利會、農會、鄉鎮長等組織沒有輸，陳歐珀的個人條件也比林姿妙好，民進黨在宜蘭長期執政，沒有輸的理由。此次宜蘭選舉是「內部議題」，只要團結就會贏。