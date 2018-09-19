2018-09-19

記者鄒景雯／特稿

看到中國舉全國聯播之力，向其廣大國民提出警告，對象竟是彈丸之地的台灣，這麼懸殊地背離比例原則，只是證實謝淑麗說的沒錯，中國真是脆弱的強權（fragile superpower）。北京忘了一個基本邏輯問題，如果連對付台灣都彷彿如臨大敵，必須動用到如此的反制規格，那麼他們怎麼說服中國人民相信這個政權有能力與美帝周旋爭鋒？

如此離譜的決策，說明一個治理的道理。一個組織的領導人如果強硬霸道，他的周圍一定要有腦子清醒的耳目。現在看來，至少國台辦，對台工作的執行單位，盡是些蠢才。中國前一個聯播節目是「厲害了，我的國」，不知怎麼的，匆忙下架，唾面自乾；現在居然長他人志氣，再推「厲害了，台灣間諜」，這背後是不是有臥底的，不該有人要被查辦嗎？

事實上，中國早就對凡是接觸過台灣媒體、台商的中國人民，加緊「反間諜法」教育，並且提高罰則，做為嚇阻。例如，只要向台灣有關部門傳送資料，即使是公開的，並無涉及機密，都要判刑二年。在嚴刑峻法下，中國學生自知分寸，哪裡還需要全國開節目危言聳聽？但中國就是怕。

國台辦港澳局長頓世新最近在網路上具名指稱：他不支持陸港澳把孩子送去台灣學習，即使是短期交換生也不支持，因為這個年齡段的大陸孩子多是獨生子女，對那些不諳世事的孩子下黑手，對一個家庭來說是毀滅性的。瞧瞧這發言，對自己的國民這麼沒有信心，不就是對自己的統治心虛？國台辦不是說兩岸進入制度之爭，這局長不惜打劉結一的臉。

其實，許多情報根本不待間諜套取，是中國自己的行為透露的。這次央視與環球時報帶頭炒作的台諜話題，隨後在英文的南華早報與澳洲週報相繼刊出，這個模式，是老共真假訊息混用的策略，更彰顯了中國「銳實力」開始向外滲透。

有關「銳實力」，近來，中國國安部門的「國際人脈大數據資料庫」已經建置完成，其佈建人員的範圍目前已涵蓋全球，現在正要進入運用的階段，並且特別以台灣作為試點，未來在南北韓、美中關係等世界重要政經議題上，中國也都打算結合這個資料庫，進行情資、諜報滲透，以及分化拉攏等謀略運用。就此，各國都很關切，台灣有相當豐富的遭遇經驗，老美官員就曾表達過希望進一步了解的興趣。

以這次事件為例，推波助瀾的南華早報早為阿里巴巴所併購，加入打手行列有脈絡可循；而澳洲媒體也跟著盲目報導，顯見這件事是對岸的國際文宣作為。因此，說到底，究竟是誰滲透誰？中國，別胡鬧了。