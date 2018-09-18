中國狂炒台諜 意在對內宣導

2018-09-18

黨政人士：主要針對來台陸生 向上交代成分多

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國官媒近期大規模報導「台灣間諜事件」，且主要族群針對「來台陸生」。黨政人士分析指出，中國這波宣傳作為，對內部社會偵防和管控的成分「可能更多」，未必是針對台灣而發動。

中國官媒從上週末開始，透過央視「新聞聯播」、「焦點訪談」與環球時報等管道，以「揭批台灣間諜情報活動」為題報導，聲稱中國國安部門破獲數百件「台灣間諜案」。

報導特別點名來台求學的中國青年學生，正是這些所謂「間諜」瞄準的對象。官媒喊話強調，維護國安是憲法義務也是法律底線，心存僥倖必將釀成大禍，警示意涵強烈。

對此，黨政人士說，中國此次不僅透過電視台、平面與網路聯合報導，且事前就廣發消息，要求黨政軍系統收看相關新聞，宣導意味濃厚。

該人士說，有一派認為，加強宣導背後可能是為緊縮陸生的措施鋪路，且報導中也明顯強調留台求學的負面效應，直批留台陸生「可能被滲透收買」；連帶產生的壞作用是，未來陸生學成歸國後，恐會被貼上標籤，也可能沒辦法到中國機敏性機構工作。

該人士也指出，對中國而言，若主要目的在於發展陸生緊縮的政策方向，其實「一聲令下就可以」，用不著轟轟烈烈宣傳。此波宣傳並非透過海外頻道發送訊息，加上中國內部氣氛詭異，又逢反間諜法等法律上路將滿週年，因此，整體而言，此次事件對上級交代、與對內部社會偵防和管控的成分「可能更多」，未必是針對台灣而發動。