「打假」動起來 NCC：最重罰200萬

2018-09-18

對抗謠言大作戰 強化廣電媒體內控與查證監理

〔記者蕭玗欣、林惠琴、吳欣恬／台北報導〕網路謠言及假消息、假新聞氾濫，衝擊國安及社會穩定，蔡政府也展開遏止謠言大作戰，除內政部等部會研擬修正國安法等，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天表示，將依法持續強化廣電媒體內控與查證監理，必要時將邀廣電媒體進行事實查證的內控、倫理等研習，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，最高可罰兩百萬元。

蔡總統連日來多次抨擊假消息、假新聞對台灣社會造成衝擊，並教導民眾「快查證、別傳播、幫澄清」三個動作來反制假消息與假新聞；而行政部門除了澄清謠言等被動反應外，也擬反守為攻，決定主動出擊。

不只影響國安 也危及民主

NCC指出，資訊科技發展帶動各種訊息散布快速，近年來國際上常見網路爭議訊息不斷，甚至惡意散布，若再加上廣電媒體播送，產生擴大宣傳效果，可能對社會造成相當影響，嚴重者不只影響社會安定，甚至對民主產生危害。

NCC強調，將持續強化廣電媒體內控與查證監理，必要時將邀廣電業者進行事實查證的內控、倫理等研習，強化媒體業內控問責機制的落實，降低具特定目的訊息對公共利益造成的危害，並避免錯誤訊息經傳播擴大渲染。

NCC重申，廣電業者依法必須確保提供視聽眾正確平衡的資訊，避免爭議訊息轉載對社會造成傷害，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，最高可罰兩百萬元。

食藥署氣象局 主動出擊

除了規範廣電媒體，衛福部食藥署表示，愈來愈多食安謠言衝擊產業，目前「食安法」第四十條規定，發布食品檢驗資訊時，須同步公布檢驗方法、單位與判讀依據，否則恐涉不實謠言。

食藥署指出，依「社會秩序維護法」第六十三條，散布謠言影響公眾安寧者，可處三日以下拘役或三萬元以下罰鍰；「刑法」第二五一條規定，意圖影響糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品交易價格而散布不實資訊，可處兩年以下有期徒刑、拘役或併科二十萬元以下罰金，呼籲民眾不要發布或轉傳未查證或不實訊息。

農委會則直指，先前諸如臉書社團「靠北民進黨」發文指稱「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」等，都對國內農業造成衝擊，農委會防檢局隨即截圖報警，依社維法處理。

除了食安，氣象也與民眾息息相關。今年初花蓮大地震，有號稱民間地震預測家的林姓民眾，不斷在網路發布地震預測文，宣稱會有規模更大地震，造成人心惶惶，中央氣象局即依氣象法開罰二十萬元，創下民間預測被開罰的頭一遭。