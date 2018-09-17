73萬在台外國人 永久居留僅1.44萬

2018-09-17

〔記者陳鈺馥、黃以敬、吳欣恬／台北報導〕為補強少子化將造成勞動人力缺口、強化產業升級，政府力推「新經濟移民法草案」，擬放寬外國專業人才永久居留等條件。據內政部最新統計，目前在台居留外國人達七十三萬多人，較二○○八年增加三十多萬人，但到今年七月底，移民台灣、擁有永久居留證的外國人士累計僅一萬四四四八人，雖比去年底的一萬三一六四人增加一千多人，但顯然要廣招移民補強人力，仍亟待努力。

移民署統計，現持有效中華民國外僑居留證且實際在台居留的外國人有七十三萬○八四四人，相較二○○八年四十一萬七三八五人顯著增加，且是穩定緩增。

但移民署官員坦言，跨國境移民、國境內移民持有永久居留證及有效居留證，都算廣義的移民概念；而我國移民政策過去採「移出從寬、移入從嚴」，且經濟性誘因不足，以短期居留的外籍移工為大宗。

日籍2379人最多 美籍2019人居次

持有效居留證的外國白領階級，則以來台教書的教師為大宗、計五九三五人，其次商務人員五二三四人、工程師二八八八人、傳教士一三七五人、醫師四六三人等。

而有永久居留證者迄今累計僅一萬四四四八人。截至今年上半年，以日本二三七九人最多，主要有商務人員、工程師、教師等；其次美國籍有二○一九人。

值得注意的是，我國招攬國際移民不僅起步晚，更要面對新加坡、日本等國家競爭。新加坡自二○一三年就祭出人口白皮書，宣示二○三○年總人口要增加一百三十萬人，每年增加三萬名永久居民，以及一萬五千至二萬五千名新移民，來維持新加坡就業人口總量。

日、星競招國際移民 恐衝擊台灣

對外來移民一向保守的日本，也於去年修改「入管法」（移民法規），放寬外國高專人才五年居留配點制度，只要於「高度學術」、「高度專門技術」、「高度經營管理」達到一定水準，依學歷、工作經驗、年收入等項目達七十點評分以上，就能在日本居住三年後，申請獲得永久居住權。

農委會副主委李退之表示，十月新的日本國會將開議，可能提案開放「農業外勞」，一旦日本開放，對東南亞國家學生將有大吸引力，恐對台灣招募國際農業人力造成大衝擊。