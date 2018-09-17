台大教授蘇宏達 冒稱「現任外交官」發文

2018-09-17

指控民進黨殺死外交官

〔記者呂伊萱、吳柏軒／台北報導〕我駐大阪辦事處長蘇啟誠不幸過世後，台大政治系教授蘇宏達以「誰殺了我們的外交官？」為題發表文章，指控民進黨政務任命「殺死外交官」，他昨更進一步要求民進黨公布政務任命名單。但事實上，政府派任外交官本依照「駐外外交領事人員任用條例」規範，名單亦是公開訊息，蔡總統上任至今，特任十七名大使或代表，其中非出身文官體系者八人，八人並都曾任政府要職。

公布政務任命名單？「都是公開訊息」

蘇宏達原先匿名以「一個台灣外交官的痛心告白」發表「誰殺了我們的外交官？」一文，經多次轉載後出面表示自己是該文作者，並重新發文，但刪除原文中「我們這群職業外交官」的敘述。蘇在文中批評民進黨上台後大幅撤換職業外交官，改派民進黨政治人物或其子女，不必經過外交特考，且都派駐在「好山好水的城市」。

對於外界質疑蘇宏達的最初發聲文章，曾假冒現任外交官名義書寫，乃至刻意批評現任政府、意圖分化外交團隊等，記者昨透過臉書傳訊，但該訊息被已讀不回。

蘇的批評，昨引來其他自稱是現任外交人員在網路上質疑其論述似是而非。相關人士表示，外交官任命必須依據「駐外外交領事人員任用條例」，政務任用更有上限。該條例曾於去年底修法、今年初上路，條例將非職業外交官的比率從十％提高到十五％，相當於簡任級駐外人員上限增加至十四人。

今年五月，「駐外機構組織通則」也曾修法調整政務公使規定，明定配置公使、副常任代表二人以上的館處，可有一人改列政務職，且政務公使與副代表有十人的總員額管制。

蔡總統上任至今，則共特任十七名大使或代表，其中非出身文官體系者八人，八人並都曾任政府要職，包括前行政院長謝長廷駐日、前國發會主委朱敬一駐WTO、謝志偉二度駐德、前行政院發言人童振源駐泰、前外交部政次吳志中駐法、前文化部政次楊子葆駐愛爾蘭與前駐美副代表黃偉峰駐瑞士，曾駐斐濟與新加坡的民主前輩郭雨新之子郭時南則外派希臘。