法部次長蔡碧仲 代理花蓮縣長

2018-09-15

蔡碧仲︰縣府內若有不法 會根據線索清查

〔記者李欣芳、施曉光、吳政峰、王錦義／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案全案判刑八月定讞後，內政部已解除傅崐萁的縣長職務，行政院昨宣布花蓮代理縣長由法務部政務次長蔡碧仲接任，消息一出，跌破外界眼鏡。不過，蔡碧仲的出線，主要是為了端正花蓮選風，年底花蓮等地方選舉，檢警調可望加強查察賄選。

全面檢視有缺失的政策 不會只當看守縣長

蔡碧仲受訪表示，他已辭去政次職務，下週一上任花蓮代理縣長，賴揆致電要他去花蓮，他答應前往。銜命赴花蓮並無政治或選舉考量，一切「依法行政」，對於應該推行或有缺失的政策，都會全面檢視，不會當個「看守縣長」。

蔡碧仲強調，他也將協助地方完成年底公平、公正的選舉。若政風單位或警察機關發現縣府內疑有不法，他也會根據線索清查，讓花蓮縣民活在乾淨的環境中，查案「不分藍綠、沒有顏色」，絕對沒有針對傅崐萁或任何特定人士。

徐榛蔚︰歡迎 劉曉玫︰盼行政中立

對於蔡碧仲代理縣長，國民黨縣長參選人徐榛蔚競選辦公室僅簡單回應「歡迎」二字；民進黨縣長參選人劉曉玫則說，希望公務人員維持行政中立，為花蓮做好份內專業工作。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，蔡碧仲曾任澎湖、雲林、嘉義地檢署檢察官，嘉義縣府法律顧問、訴願會委員，以及律師公會全國聯合會副理事長等職，嫻熟法治、深具行政能力，相信能穩定花蓮縣政，順利推動縣務。

Kolas說，由於適逢花蓮縣長選舉，蔡碧仲曾為資深檢察官，盼藉由其相關經歷，協助年底地方公職人員選舉公正舉行，協助花蓮縣民選賢與能，順利選出為民服務的花蓮縣長人選。

知情官員表示，過去花蓮確曾發生一些賄選的案例，但中央並不希望核定蔡碧仲的人事案，給人要加強查賄的印象，指派蔡碧仲代理縣長，是盼一新耳目。

不過，國民黨發言人洪孟楷質疑，蔡碧仲過去主導「拔管」，爭議極大，這種政治性格明顯、揣摩上意、執行蔡意的政務官員，正是蔡政府內屬於次長級的「張天欽們」。

洪孟楷呼籲所有公務人員嚴守行政中立，也強調，一個僅六十天的代理縣長，應當做的就是看守和維持最基本的行政運作，任何重大政策，蔡碧仲絕對不能執行，如果有任何逾越代理本分，花蓮縣議會應為人民仔細把關監督。