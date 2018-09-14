新機921開賣 售價只比中國便宜／中華電信搶先公布資費 亞太也推出促銷活動

2018-09-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣名列蘋果新機首發國家名單，預訂九月廿一日開賣，各家業者都已經開始宣傳透過官網、加入會員、線上預約，讓消費者預購。不過台灣的售價經過換算高於美、日、港，許多果粉感覺被當「盤仔」（台語），但相較於中國售價還是便宜。

五家電信業者詳細的資費專案還沒出爐，亞太電信則搶先推出促銷活動，月租八百八十八元，就能以八千八百八十八元的購機價買到iPhone Xs、一萬兩千八百八十八元買到iPhone Xs Max，各限量十五名，新申辦、攜碼及續約用戶均適用，今天下午三時開放全台指定門市預購。

中華電信則宣布九月廿一日起，將於全台超過五百六十間指定門市及中華電信官網，正式銷售iPhone三款手機。遠傳、台灣大、台灣之星昨天上午陸續開放網路登記預約，留下資料後就能得到開賣相關訊息。

中華電信昨晚十時宣布iPhone Xs、iPhone Xs Max購機資費，月繳一三九九元，申辦大4G或新精選購機方案（廿四個月），搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，iPhone Xs 64G零元。

台灣大預約登記 2小時破萬筆

台灣大哥大表示，這次搶在上午十時先行開放兩款手機預約活動，到中午十二時，兩小時內就有破萬果粉熱烈預約登記，iPhone Xs與iPhone Xs Max預約數旗鼓相當，以首次登場的金色iPhone Xs Max 256G最搶手。

記者實地走訪通訊業者，業者表示，目前還沒有資費方案，只有空機價，iPhone Xs 64GB規格要價三萬五千九百元、256GB四萬一千五百元、512GB四萬八千九百元；iPhoneXs Max 64GB規格三萬九千九百元、256GB四萬五千五百元、512GB五萬二千九百元；iPhone XR 64GB規格要價二萬六千九百元、128GB二萬八千九百元、256GB三萬二千五百元。