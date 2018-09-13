纏訟11年 金融大少「回不去了」

2018-09-13

記者李靚慧／特稿

含著金湯匙出身的中信金控前副董事長辜仲諒，原被外界視為中信金控創辦人辜濓松的接班人，但深陷紅火案十一年，不僅金融接班夢碎，身形瀟灑的金融大少也變成黝黑壯碩的公益大叔；「回不去」的他，轉身投入公益、贊助偏鄉校園棒球隊，甚至買下中信兄弟棒球隊、接手棒協理事長，只盼能扭轉社會大眾對紅火案的既定負面印象。

一九九九年，年僅三十五歲的辜仲諒就出任中信銀行總經理，成為當年台灣最年輕的銀行總經理，二○○○年更接任中信金控總經理；在成功購併萬通銀行、鳳山信合社後，原計畫大展拳腳併購兆豐金控，卻因爆發紅火案，辜仲諒不但被迫辭去中信銀董事長，甚至潛逃出境、避居日本長達兩年，直到二○○八年才回國接受偵訊。

辜仲諒曾公開感嘆「回不去」金融業的無奈。友人觀察，自事件爆發到回國接受偵訊後，他起初非常無法接受，自認從頭到尾沒有要損害公司利益、沒有意圖內線交易或操縱股價從中得利。

之後辜仲諒轉身投入公益，接下父親的中國信託慈善基金會董事長，推動守護孩童的「臺灣夢計畫」、成立反毒基金會、透過「信扶專案」協助弱勢家庭脫貧自立；從小喜愛棒球的他，贊助偏鄉校園棒球隊、買下中信兄弟棒球隊，今年還成為棒協理事長。

十一年過去，步入中年的辜仲諒連瀟灑身材也回不去了，因不時得下鄉陪孩子們打棒球、辦公益活動，現在已是黝黑壯碩的大叔；沒有了辜仲諒的中信金控，走向專業經理人制度，近年來國內外併購不斷，獲利表現年年成長，對於「大股東」的他而言，應該是百感交集。