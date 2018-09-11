曾雅妮叔叔 涉勾結台電工程師盜油

2018-09-11

承運電廠柴油 行賄驗收工程師

〔記者蔡清華、周敏鴻／綜合報導〕高球名將曾雅妮的叔叔曾茂昭經營「永有全貨運公司」，標下台電興達發電廠轉運柴油業務，卻涉嫌勾結興達發電廠工程師吳漢昌，旗下油罐車將柴油運輸至發電廠，部分柴油沒卸下，由吳協助出具不實過磅資料放行油罐車，將柴油變賣牟利。檢廉查扣貨運公司兩輛油罐車、價值四十六萬多元的柴油一萬七千多公升，橋頭地檢署與廉政署南調組昨將吳漢昌、永有全貨運負責人楊憶萍、曾茂昭等五名嫌犯，依貪污治罪條例、偽造文書等罪移送，吳、曾在法院羈押庭坦承犯行，分別以五十、七十萬元交保。

檢方調查，永有全貨運標下興達發電廠發包的「二○一八年高級柴油轉運興達發電廠工作」，負責將台電公司通霄廠的柴油運輸至興達發電廠，由興達發電廠燃料組機械工程師吳漢昌負責驗收業務。

部分柴油沒卸下車 再變賣牟利

吳前後涉嫌收取七十萬元賄款，自今年七月間配合永有全貨運司機，駕駛油罐車至興達發電廠卸油時，由司機將部分應卸下的柴油偷存入油罐車內，再由吳協助出具不實過磅資料，放行油罐車，將油運回貨運公司儲油槽變賣牟利。

專案小組鎖定吳漢昌，六日至興達發電廠搜索，當場在李姓、盧姓司機駕駛的兩輛油罐車內查扣遭偷運的柴油一萬七千零五十公升，扣得庫存表、過磅單、帳冊等證物。

吳漢昌及曾茂昭否認犯行，檢方認為兩人犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押，吳、曾羈押庭上改口坦承犯行，法院裁定交保候傳，另楊憶萍與李姓司機由檢察官諭知三十萬元、二十萬元交保。

曾茂昭曾欠稅23億 遭聲請管收

曾茂昭是高球女將曾雅妮的叔叔，二○○四年曾因欠稅與罰鍰高達二十三億餘元，成為當時全國欠稅大戶榜首，還曾被行政執行署桃園分署向法院聲請管收三個月。

桃園市永有全貨運員工昨對記者表示，「曾茂昭不在公司」不願多回應。