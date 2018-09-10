2018-09-10

記者鄒景雯／特稿

這個月起，中國所謂的「港澳台居民居住證」開始受理申辦，幾天下來，若干情況已經逐漸浮現；其中最值得關注的是，北京當局雖名之為自願性質，事實上則是透過各地方台辦積極勸進在中國工作就學的台灣人申領，甚至還企圖「染指」台灣多位重要企業的負責人，希望創造指標性的效果，好在，這些被接觸的大企業老闆多半已予婉拒。

這些動作不難測知，這紙居住證的對台政策，既要「量」，這部分是透過宣傳可用於購買高鐵票、出差旅館訂房等等的方便性，來向台灣人進行招攬；更要「質」，因此鎖定在台知名、具有社會地位對象展開遊說，這部分則是經由在中國行走的潛規則，來柔性施壓。不過由於居住證涉及的不可測風險太大，截至目前為止，僅搞到上海、福州、廈門等一些台商協會會長出來效忠表態，尚無重量級人士就範，據了解，這些大台商抵擋壓力的理由名正言順：台灣法規禁止。

什麼是港澳台居住證？其實這是二○一六年「居住證」制度的延續，當時中國的目的在使部分城市非當地戶籍的流動人口，享有當地居民的同等待遇，內容則涉及社會安全的醫療、養老、失業、工傷、生育及住房公積金的所謂「五險一金」。但是這個制度實施以來，卻成為中國地方幹部貪腐的溫床，全國制度難以整合，有關社保基金貪污案，從去年就在廣州、深圳、北京、山東、四川、重慶等地出現；養老保險基金也有巨大缺口，去年十一月，中國人力資源與社會保障部自己的報告就指出，二○一六年有七個省份養老金收不抵支，黑龍江省即積欠了二三二億人民幣，可見一斑。

換句話說，在「方便性」的表象之下，同時也隱藏著專制政體高度的「不確定性」，要成為其居民者，無法挑三揀四，必得同時承擔。以上只是就制度言制度，其他有關在政經控制上的問題，那就更是一言難盡了。

從台灣人應對「港澳台居民居住證」的初步態度看來，也讓我們了解到接受度與當事人所擁有的綜合實力成反比，不管是否自覺，都證實了人在屋簷下的窘境。這說明政府保護人民的職責，尤其無法旁貸。然檢視「大咖」們目前拒絕領證的說詞：台灣法規禁止，真的足夠成為擋箭牌嗎？事實上「兩岸人民關係條例」現有規範模糊得很，幾支箭尚可勉強應付，根本擋不住萬箭穿心，也盡不到保障人民的最大功能，從這個需求而言，修法是勢在必行，並且能嚴就不要鬆，能快就不要拖，否則台灣政府一點存在感都沒有，又如何與中國交涉博弈？

何況，這個當頭，對北京來說是打逆風球的時段，至少，以出口為導向的企業逐步在移出中國，在這樣的大環境下做決策，方向實在清楚不過。