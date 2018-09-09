新北市長選舉 本報民調// 侯友宜39.86％蘇貞昌30.89％

2018-09-09

〔記者陳鈺馥、何玉華／台北報導〕新北市長選戰兩強交鋒，本報最新民調結果顯示，國民黨參選人侯友宜獲得三十九．八六％支持度、民進黨參選人蘇貞昌獲三十．八九％選民支持，雙方差距八．九七個百分點，另有二十九．二五％受訪者未表態。

在看好度方面，有四十．四四％受訪者看好侯友宜會當選，看好蘇貞昌當選的比率為二十．二七％，沒有意見的受訪者三十九．二九％。

對於本報民調結果，侯友宜表示，會做為重要參考，他會繼續努力，爭取每一位市民的支持及認同，更重要的是，要讓支持者站出來，把支持化為具體行動力，票票入匭。

蘇貞昌則說，各家民調都會做為重要的參考，他看民調重視的是趨勢的發展，這陣子網路上的熱情反應、組織系統的回報，以及他實際接觸民眾的熱情，讓他對選情很有信心，一定會贏得勝利。

中間選民 侯勝蘇一籌

根據本報最新民調，在政黨傾向上，交叉分析顯示，傾向國民黨的選民有八十八．一八％支持侯友宜，二．四六％支持蘇貞昌；傾向民進黨的選民有八十二．二二％支持蘇貞昌，六．一一％支持侯友宜；沒有政黨傾向的中間選民，支持侯友宜三十四．一五％，支持蘇貞昌二十五．五七％。

交叉分析也顯示，上屆新北市長選舉投給朱立倫的民眾，年底選舉會投給侯友宜有六十五．九％，十．五三％改投蘇貞昌；上屆選舉支持游錫堃的選民，有七十％會投給蘇貞昌，投給侯友宜比率十三．八六％。

這次調查是自由時報民意調查中心，於九月五、六、七日晚間進行，成功訪問新北市一○八二位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負二．九八個百分點之內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。