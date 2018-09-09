新北市長選舉 本報民調》施政印象 蘇縣長高於侯副市長

2018-09-09

蘇貞昌47.97％ 侯友宜28.65％

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市長選舉激烈，本報最新民調顯示，當問到國民黨提名的侯友宜與民進黨提名的蘇貞昌兩人在施政表現「有沒有具體印象？」時，有高達六十四．六○％受訪者，對於侯友宜擔任新北市副市長的施政表現回答「沒有印象」，僅二十八．六五％表示「有印象」。至於蘇貞昌在台北縣長任內施政表現，「有印象」受訪者為四十七．九七％，「沒有印象」四十六．九五％。

另外，問到侯蘇兩人當中，「誰能讓新北市更好？」有三十五．二一％認為侯友宜，二十七．六三％選擇蘇貞昌，回答不知道民眾三十七．一五％。

在政治傾向上，交叉分析顯示，傾向國民黨的選民，有四十三．六三％對侯友宜施政表現「沒有印象」、五十二．四五％「有印象」；傾向民進黨的選民，對侯施政表現「沒有印象」，高達八十．八七％，僅十三．十一％「有印象」。

至於「老縣長」蘇貞昌，傾向國民黨的選民，有六十四．二二％對蘇貞昌施政表現「沒有印象」、三十一．八六％「有印象」；傾向民進黨的選民，對蘇施政表現「沒有印象」，僅十八．○三％，高達七十九．二三％「有印象」。

各年齡層支持度方面，在二十歲至二十九歲年輕選民，有四十．六三％支持侯友宜、二十五％支持蘇貞昌。四十歲以下、卅歲以上選民，有三十一．九○％支持侯友宜、三十一．二九％支持蘇貞昌，雙方差距僅○．六一％。

六十歲至六十九歲年齡層，侯友宜獲二十九．四九％支持度，蘇貞昌則以三十七．一八％取得領先。

在性別支持度，男性有三十八．○八％支持侯友宜、三十九．○八％支持蘇貞昌，女性有四十一．五三％支持侯友宜、二十三．二八％支持蘇貞昌。