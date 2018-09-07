天災連連 短期重創日本觀光

2018-09-07

修復力強 未來仍看好 但北海道恐得等到明春

〔記者蕭玗欣、蔡宗憲、呂伊萱、蘇永耀、李欣芳／綜合報導〕日本北海道遭規模六．七、震度七級（日本標準）強震襲擊，觀光業界估計，去年台灣赴日旅客人數為四五六．四萬人次，前往北海道旅客約六十一．四萬人次，約一成三。旅行商業同業公會總會召集人高洺塗表示，關西水災和北海道強震兩起天災接連發生，短期內會重創日本旅遊市場，但看好日本災後修復效率，對未來日本觀光仍正面看待；但也有旅遊達人認為，北海道震後影響恐持續到明年春季。

去年國人遊日人數創新高 關西破百萬

據統計，去年台灣赴日旅客人數為四五六．四萬人次，創下歷史新高；消費金額達到一五七一億元，人均消費約三．四萬元，其中赴關西旅遊超過百萬旅客，北海道約六十一．四萬人次。

日本旅遊作家Choyce表示，北海道震前就遭受燕子颱風的大雨襲擊，如今又遇到強震，鐵、公路嚴重受損，電力停擺，自由行旅客動彈不得。北海道幅員廣大，JR鐵路受損修復時間比其他地方要多花上兩、三倍時間，加上這幾天雨勢不斷，未來恐嚴重衝擊北海道觀光。

台團均安 742人延後或改道返台

觀光局統計，共有廿四個台灣旅行團、旅客七百四十二人延後或改由其他機場返台，另有卅五團、兩百九十一名旅客行程取消。外交部昨表示，目前沒有我僑民、留學生及旅日國人傷亡訊息。

一對前往北海道旭川地區旅遊的攝影師江姓夫婦，透過友人受訪表示，雖遇強震，但非常驚嘆日本人「搶購」物資時，仍安靜規矩排隊的景象，只是食物幾乎被買光，大嘆「快餓死啦」。

小江昨午試圖開車到其他區域，發現鐵路平交道都因為沒電，完全無法拉起管制桿，以致車輛無法通過，宛如「全境關閉」；各加油站擠滿車輛大排長龍加油，有如災難電影。

台灣女孩黃晴渝則在臉書「台灣女孩的北海道生活」寫道，凌晨發生強烈大地震，地震一小時內，餘震特別多，札幌區域幾乎停電中，停水地方也很多，想要到附近便利商店買存糧，但便利商店全關。電視、廣播都因停電停擺，無法接收外界最新消息。

雄獅旅遊指出，目前共有十三團、四一九名旅客留在北海道當地，旅客都平安無虞，原訂六日返台的五個旅行團，其中三團、一○四人因新千歲機場關閉，已安排食宿，協調替代航班。北海道當地如札幌、登別、洞爺湖、函館、富良野地區有停水停電狀況，登別景點尼克斯海洋公園已宣布暫時關閉。今天預計要前往北海道的旅客取消出發，辦理退費。

受困關西機場旅客 全數疏散脫困

可樂旅遊說，目前在當地十六團共五○四人均安，有三團九十人協調其他替代航點及班機協助返台，未出發的團體全數取消出團。易遊網表示，無法出團的旅客，一律採全額退費。

總統府也表示，蔡英文總統指示外交部儘速了解我國在日本僑民、旅客的安全情形，適時提供必要協助。另，由於燕子颱風造成關西大淹水，旅客受困關西機場，目前已全部疏散完畢，但昨有網友爆料指出，深夜無援，撥打代表處電話，盼駐處協助代訂旅館，卻遭冷言冷語對待。外交部昨表示已經查證，並要求駐處嚴肅檢討，第一線同仁應更有同理心，協助我國人緊急處境。