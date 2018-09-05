國民黨公投死人連署逾1％ 中選會：依法查對

2018-09-05

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕國民黨「反空污」三公投提案，中選會發現有大量抄寫、死人連署破一％等恐涉及偽造文書的爭議，雙方昨天互槓。國民黨質疑中選會妄言論斷、影射不法，已經超越行政職權，別有政治動機；中選會則反駁，中選會依法查對公投連署的真偽，責無旁貸，大量重複抄寫即是偽造，死人參與連署則是最嚴重的偽造！

中選會主委陳英鈐表示，中選會是依據公投法的規定，依法查對公投連署提案的真偽性，並不是針對特定政黨，「如果中選會不查，則是瀆職！」

中選會斥「最嚴重的偽造」

國民黨代理文傳會主委唐德明表示，中選會身為必須中立的行政機關，絕對不能隨便用這種針對性的清算鬥爭方式，違反民主法治國家基本原則，變相成為助選機關，否則未來可能都要負起相關法律責任。唐德明說，對於任何不合規定的連署書，只要依法剔除即可。以死亡連署為例，只要支持公投主文者，都可以幫忙影印連署，到底是誰連署，都無紀錄可查，國民黨各地方黨部只是回收整理而已，怎麼會有偽造文書的問題？

國民黨：淪助選機關

不過，中選會昨召開委員會議，委員一致支持依法查對大量抄寫偽造連署，以捍衛人民對公投民主的信賴。中選會表示，該會向來依法查對大量抄寫偽造連署，歷年來已迭辦有案。

中選會說明，連署人名冊寄至戶政機關，已有不少戶政事務所反映，明顯可辨識出名冊為同一筆跡大量抄寫，希望中選會提供進一步辨識大量抄寫判斷原則，以利全國各戶政機關查對所有連署案件，有一致標準可循。

中選會官員表示，至於死人連署公投提案，則是最嚴重的偽造，應予刪除；中選會係依公投法規定訂定查對標準，對所有案件均一體適用。