逼看央視「開學第一課」 中國家長怒：教壞小孩

2018-09-04

家長群起譴責 央視公開道歉

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國教育部延續往年傳統，強迫全國中小學學生在三日開學前，闔家收看中央電視台播出的宣傳影片《開學第一課》；數千萬家庭一日晚間八點準時守在電視機前等待節目開播，卻足足看了十餘分鐘的商業廣告，正片才開始播放。此事隨即登上「微博」熱搜榜，中國家長群起撻伐當局「無恥」、「教壞小孩」、「唯利是圖」。央視二日為此公開道歉。

邀成龍開講 遭抨擊「教吸毒嗎」

許多家長透過各大網路平台怒罵「開學第一課就是教會孩子不守時」、「利用陳腔濫調的話術洗腦兒童…騙兒童者，必下地獄」。部分家長也指責節目播出香港影星成龍及數名偶像藝人的說法，質疑「教不好自己家小孩的爸爸」和「娘炮」沒有資格成為孩子的榜樣，直呼：「教吸毒嗎？」指成龍除有個吸毒兒子（房祖名）之外，還有個流落在外的私生女吳卓林。

中國教育部和央視聯合製作的《開學第一課》於二○○八年推出，每年都選在九月一日晚間八點黃金時段播映，邀請教育學者、名人或學生及家長參加。為吸引年輕觀眾，達到更好的宣傳效果，該節目一貫邀請偶像藝人參與錄製，今年邀請的偶像包括男團「TFBOYS」成員王源、新版《流星花園》F4王鶴棣、官鴻、梁靖康、吳希澤，及虛擬偶像歌手「犀」等。

迫學生拍照存證 或寫觀後感

當局責令全國學校通知所有學生和家長「準時收看」節目，部分學校甚至要求學生即時上傳闔家收看節目的照片存證，或撰寫觀後感。家長怒批：「是該罵！第一不守時，第二強制觀看，第三一邊喊著減負，一邊大力做培訓廣告？我想說這是來搞笑的嗎？」

不敵憤怒家長的譴責，央視廣告經營管理中心二日為此致歉。中國教育部發言人續梅則辯稱，當天晚間七點《新聞聯播》節目因「中非合作論壇」延長二十幾分鐘，後續節目才順延播出。與此同時，當局已迅速封鎖及刪除所有不利《開學第一課》的網路言論。