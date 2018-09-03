反擊小英 吳：做錯不能批評嗎

2018-09-03

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統前天到彰化輔選，批評反對黨「反改革」，南台灣淹大水都不協助，還說不恰當的話；國民黨主席吳敦義昨受訪時反駁，「她又胡說了！」強調在野黨被清算鬥爭，難道政府做錯了事，在野黨連批評都不能批評嗎？

吳敦義出席青年活水營閉幕前受訪時說，嘉義、台南、高雄淹水，淹到比想像中還大，蔡總統坐雲豹裝甲車去巡視，被嘉義民眾喝斥下來，不是事實嗎？「難道要在野黨為執政黨鼓掌喝采嗎？」

吳敦義說，在野黨受執政黨清算鬥爭，執政黨做錯了事，「我們連批評都不能批評嗎？」這是完全獨裁的政府嗎？民進黨在野時是怎樣批評國民黨的？民進黨在野時用的話更糟糕、更沒有水準，當時的國民黨都還容忍，就算在立院有八成以上席次，從來沒有鬥爭清算過民進黨。

吳敦義強調，民主國家的政黨就是監督、批評，如果批評有錯，可以反擊，但難道淹水不是錯誤嗎？副總統陳建仁到金門去遊玩，不參加八二三砲戰紀念，還有分屍案頻傳等，難道國民黨也要誇獎說很了不起嗎？

賣帛琉飯店？吳：不違法

對於國民黨擬將中投公司轉投資的帛琉大飯店出售，被黨產會駁回，民進黨立委質疑國民黨為籌選舉經費賣黨產找錢；吳敦義表示，帛琉大飯店本來就是國民黨的資產，國民黨的資產在適當、必要的時間出售，是合法、合情、合理的事，當然應該是要被同意的。怎麼牽連到與選舉有關係？就算是與選舉有關，也不違法，何況根本沒有討論到、也沒成交。